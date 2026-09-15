Entre ellos, sujeto apuntado como falso agente FBI: prisión preventiva para otros tres imputados por red de secuestros

En prisión preventiva quedaron este martes Stefano Andreotti, Ángel Herrera y Claudio Navarrete, imputados por su supuesta participación en la red de extorsiones y secuestros que investiga la Fiscalía Supraterritorial y que involucra al exfiscal Vinko Fodich.

La defensa de los tres, el abogado Patricio Cofré, no se opuso a la solicitud de medida cautelar que hizo la Fiscalía Supraterritorial al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo a la indagatoria, Andreotti fue la persona que pagó a efectivos de la PDI para que revisaran antecedentes de las víctimas secuestradas.

Herrera, en tanto, actuó como falso detenido en el supuesto cuartel que se montó para mantener a las víctimas en cautiverio.

Mientras que Claudio Navarrete, según los equipos investigativos, es la persona que simuló ser agente del FBI para dar verosimilitud al montaje.

Otro PDI va a ser formalizado

El fiscal Miguel Ángel Orellana, jefe de la Fiscalía Supraterritorial, explicó que en este caso, junto al delito de asociación criminal y los delitos de secuestro extorsivo y extorsión, más los delitos conexos que fueron comunicados en la audiencia anterior, se agregó un delito de soborno reiterado por parte de uno de los imputados, Stefano Andreotti, según indicó el persecutor “por las consultas realizadas a sistemas de la PDI en relación a las víctimas de este caso, por los que entregó una determinada cantidad de dinero de manera reiterada en el tiempo”.

“Les permitió tener antecedentes suficientes para poder realizar sus designios criminales, poder materializar la ubicación, el secuestro y la extorsión respecto de las víctimas, en relación al lugar donde efectivamente se podían encontrar al momento de la realización de los hechos”, señaló el fiscal, tras la audiencia.

Respecto al funcionario sobornado, el fiscal sostuvo que “va a ser formalizado oportunamente dentro de la investigación”.

Los tres nuevos formalizados se suman a Rodrigo Navarrete Umaña, Pablo Gajardo Romo y Sebastián Gajardo Rojas, funcionarios de la PDI que quedaron en prisión preventiva la semana pasada, al igual que Vinko Fodich, Luis Moraga Parisi, Ángelo Stevens Aguilera y José Ignacio Pinto Inzunza.

Se mantuvo el plazo de investigación entregado el viernes, de 150 días.