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    Subsecretario Vallebona sobre futuro de la economía: “Los brotes verdes van a empezar a aparecer luego”

    El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, mostró confianza en que la agenda económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast presente buenos resultados en el corto plazo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. Fuente: Aton. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En medio de las proyecciones de una economía desacelerada para el cierre de este año y una tasa de desempleo por sobre el 9%, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, se mostró optimista respecto a un cambio de escenario en el corto plazo.

    La autoridad mostró su confianza en un mejor momento económico ante la puesta en marcha de las medidas del gobierno del Presidente José Antonio Kast en la materia, como la megarreforma.

    “Las políticas públicas también se demoran en generar los efectos”, dijo Vallebona en entrevista con Radio Duna.

    Respecto a las débiles perspectivas de la economía para este año, Vallebona comentó que las altas tasas de desempleo se “vienen arrastrando de hace años de distintas políticas públicas que han generado consecuencias negativas en el empleo; estamos viendo los efectos hoy día, efectivamente en una economía que está más estrecha, por decirlo así”.

    “Impulsamos un proyecto de ley de reconstrucción, que en tiempo récord, lo que se espera es hacer un boom de inversiones (...) estamos con récord en aprobación de proyectos de inversión, tanto en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) como en la CBC (la Corporación de Bienes de Capital). Entonces la verdad es que yo creo que los brotes verdes van a empezar a aparecer luego”, sostuvo.

    En su último Informe de Política Monetaria (Ipom), el Banco Central proyectó que este año el Producto Interno Bruto de Chile creciera entre 0,25% y 0,75%. Mientras que para el 2027 se proyecta un PIB entre 2% y 3%

    El subsecretario Vallebona respaldó su optimismo por una mejora de la economía con la puesta en marcha de las normas inmediatas de la megarreforma y que en el futuro se apliquen el resto, como las relacionadas con los impuestos.

    “Pero el próximo año ya vamos a estar con temas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, con su modificación, y ya vamos a estar con distintas normas en ejecución (...) En definitiva, ya va a estar un clima de inversión ya más certero”, expresó.

    Sobre la tramitación de los proyectos de reforma de mercado de capitales, el subsecretario valoró la relación de la oposición con la iniciativa. “Hemos sentido buenas vibras. Hemos sentido una predisposición al diálogo muy importante”, comentó.

    “Sí creemos que de aquí a fin de año, a fin de legislatura, podemos tener este proyecto aprobado. He visto muy buena disposición de la oposición para conversar los temas, obviamente desde un punto de vista técnico y están superabiertos a poder ir viendo cada una de las normas”, sostuvo.

    Más sobre:EconomíaSebastián VallebonaHacienda

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