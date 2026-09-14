Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

El último panel del ChileDay que este lunes se realizó en Madrid partió con novedades. El abogado Francisco Guzmán, director de ChileDay, comenzó con una pregunta directa a las senadoras Paulina Núñez, RN, y Paulina Vodanovic, PS, si creían que el proyecto de mercado de capitales se aprobaría o no.

Núñez comenzó directa. “Yo tengo una buena noticia, la conversamos con el ministro Quiroz, con varios de los senadores y diputados que están acá. Y vamos a tener ley de mercado de capitales este año”, dijo. Núñez indicó que la meta es despachar el proyecto antes de diciembre, aunque el Congreso deba sesionar sábados y domingos.

Guzmán, entonces, preguntó a Vodanovic si ratificaba aquello. “Me doy por notificada de la orden de la presidenta. Así que ya estamos citados, sábado, domingo…”, respondió en referencia a Núñez, quien como presidenta del Senado tiene “el poder de poner los proyectos en tabla”.

Núñez destacó el componente de promoción de la compra de viviendas del proyecto, aspecto que hay que promover con mayor protagonismo que el mercado de capitales, dijo. “El relato es muy importante”, agregó Núñez. “El gobierno es hábil”, respondió Vodanovic, al recordar que la megarreforma llevaba por nombre Ley de Reconstrucción, pero que incluía muchas otras transformaciones.