SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CEO de Empresas Copec: “Reducir la discusión sobre crecimiento a décimas del PIB sería un grave error”

    Eduardo Navarro indicó que se debe lograr una trayectoria sostenida de progreso que, entre otras cosas, permita enfrentar los altos niveles de desempleo.

    Por 
    Patricia San Juan
    Eduardo Navarro, CEO de Empresas Copec.

    El CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, realizó un llamado a llevar la discusión pública más allá de las urgencias y también dar espacio a la proyección del país a largo plazo.

    “Luego de varios años de bajo dinamismo en la actividad, muchos están ansiosos de ver señales que permitan mirar el futuro con algo más de optimismo”, dijo Navarro en una editorial publicada en la revista corporativa de la empresa controlada por el grupo Angelini.

    El ejecutivo sostuvo que, en su momento, se destacó el Imacec de un mes puntual; la mejora en las perspectivas de inversión para 2027, que, entre otras cosas, llevaron al Banco Central a elevar el rango estimado de crecimiento para el próximo ejercicio; la aprobación en el Congreso del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, y la presentación reciente de la Reforma al Mercado de Capitales.

    Afirmó que todos estos antecedentes “se deben valorar, porque vuelven a poner en el centro de la agenda asuntos que durante demasiado tiempo parecieron perder protagonismo: crecimiento, fomento al ahorro, inversión, empleo y productividad. Que Chile haya vuelto a hablar de crecimiento ya es una buena noticia”.

    Sin embargo afirmó que las señales, aun siendo necesarias, no bastan. Al respecto dijo que el desafío es transformarlas en una trayectoria sostenida de progreso, entre otras cosas, para enfrentar la que se ha llamado una “emergencia” laboral, con una tasa de desempleo que llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio.

    “Se podrá decir que detrás de esta alta cifra están los efectos de malas políticas públicas. Pero también, que detrás de esta cifra hay familias y proyectos de vida postergados. Por esto, reducir la discusión sobre crecimiento a décimas del PIB sería un grave error. Crecer significa, entre otras cosas, crear empleos, elevar ingresos, autonomía, libertad, movilidad social y ampliar de manera sostenible los recursos con que cuenta el Estado para responder a las necesidades de la sociedad”, aseveró.

    En este sentido sostuvo que durante años la discusión pública se ha concentrado en las urgencias, lo cual es una tarea necesaria. Pero, indicó “un país no construye su desarrollo únicamente a partir de una lista de problemas por corregir. También necesita fijar objetivos, definir prioridades y proyectarse a 10, 20 o 30 años. Y hacerlo con ambición”.

    Añadió que la OCDE ha advertido que la convergencia del PIB per cápita de Chile hacia las economías de mayores ingresos se estancó durante la última década. Al respecto dijo que “volver a crecer exige remover restricciones, pero también construir capacidades. Y debe hacerse con responsabilidad fiscal. Para sostener políticas sociales e invertir, el país necesita cuidar sus equilibrios y ampliar su capacidad de generar recursos”.

    Señales auspiciosas

    Pero resaltó que “más allá de tantas decepcionantes cifras, también hay algunas señales auspiciosas. En los últimos días hemos conocido intervenciones públicas que, desde ámbitos muy distintos, aportan una reflexión sobre esta necesidad de recuperar el horizonte. En su reciente Carta a los Empresarios, monseñor Fernando Chomali plantea una pregunta especialmente desafiante: “¿Qué generación vamos a dejar a la sociedad futura?”. Su mensaje reconoce el necesario rol de la empresa al desarrollo y al empleo, e invita también a quienes tenemos responsabilidades empresariales a mirar más allá del resultado inmediato y a considerar cómo nuestras decisiones inciden en las personas y en la sociedad que ayudamos a construir".

    También, resalta, “desde la política surgió, casi simultáneamente, otra señal valiosa. Alcaldes provenientes de miradas políticas distintas y con diferencias explícitas en numerosos temas llamaron a construir acuerdos de Estado para los próximos 30 años. Más que el detalle de sus propuestas, importa el principio que las inspira: reconocer que existen desafíos que ningún sector puede resolver por sí solo y que algunas transformaciones requieren continuidad y colaboración más allá de un período de gobierno”.

    Precisó que recuperar la capacidad de dialogar y construir acuerdos duraderos es también una forma de recuperar confianza. “Que estos no sean tiempos ni de unos, ni de otros, sino de nosotros. Hay espacios de encuentro, hay objetivos comunes. Abandonar las propuestas esquina, converger a los denominadores comunes. Se puede, se debe, se espera. Necesitamos otra convivencia”, indicó.

    Enfatizó que esta es una tarea en la que todos están convocados, desde sus distintos roles y en la que el sector privado debe responder con inversión, innovación, productividad, desarrollo de talento y empleo. Pero afirmó que “es claro que las empresas no se mueven por llamados, por buenismos. Para convocarlas, se debe generar el ambiente que permita desplegar toda la capacidad emprendedora que hay en Chile. Dar más certezas, estabilidad de las reglas. Un sector público que quiera que las cosas ocurran, donde los tiempos de las tramitaciones sean menores. Se requiere una verdadera transformación en los escritorios de dicho sector”.

    También dijo que se necesita competitividad, entre otras cosas, en lo tributario y lo laboral, una reforma a la política, y fortalecer la educación.

    Más sobre:Empresas CopecCopecEduardo NavarroEconomíaEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué La Maldición de Widow’s Bay alcanzó la gloria en los Emmy (y alista su regreso)

    Elon Musk propone que las grandes empresas de IA prueben los modelos de sus competidores antes de lanzarlos

    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

    Exministra Marcela Ríos: “Una falsa dicotomía plantea que la seguridad tiene que ser alcanzada a costa de libertades”

    Efecto liberación de cabecillas: tribunal revisará cautelares de Camilo Huerta y otros imputados por Imperio Ámsterdam

    Violeta Boric no es la única: metapneumovirus es la tercera patología respiratoria con más circulación

    Lo más leído

    1.
    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    2.
    Cruzados logra ganancias de $2 mil millones mientras Blanco y Negro se desploma y Azul Azul cierra con pérdidas

    Cruzados logra ganancias de $2 mil millones mientras Blanco y Negro se desploma y Azul Azul cierra con pérdidas

    3.
    Récord de asistencia, salidas de libreto y hasta un piloto chileno: el lado B del ChileDay de Madrid

    Récord de asistencia, salidas de libreto y hasta un piloto chileno: el lado B del ChileDay de Madrid

    4.
    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

    5.
    Los US$5,4 millones de deudas de Ticketplus con sociedades ligadas a su controlador

    Los US$5,4 millones de deudas de Ticketplus con sociedades ligadas a su controlador

    6.
    Corredor de propiedades demanda al Fisco el pago de comisión por venta de edificio MetLife a PDI

    Corredor de propiedades demanda al Fisco el pago de comisión por venta de edificio MetLife a PDI

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid en TV y streaming

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen
    Chile

    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

    Exministra Marcela Ríos: “Una falsa dicotomía plantea que la seguridad tiene que ser alcanzada a costa de libertades”

    Efecto liberación de cabecillas: tribunal revisará cautelares de Camilo Huerta y otros imputados por Imperio Ámsterdam

    Elon Musk propone que las grandes empresas de IA prueben los modelos de sus competidores antes de lanzarlos
    Negocios

    Elon Musk propone que las grandes empresas de IA prueben los modelos de sus competidores antes de lanzarlos

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano
    Tendencias

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano

    Lo vemos después del 18

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Los gremios se rebelan contra Milad por interpretación de la ley SADP: “Preocupa que sigan defendiendo actual status quo”
    El Deportivo

    Los gremios se rebelan contra Milad por interpretación de la ley SADP: “Preocupa que sigan defendiendo actual status quo”

    Nevados de Chillán cierra el Circuito Nacional de Snowkite con el Ride the Volcano 2026

    En vivo: Ipswich de Marcelino Núñez recibe a Arsenal por la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos
    Tecnología

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Por qué La Maldición de Widow’s Bay alcanzó la gloria en los Emmy (y alista su regreso)
    Cultura y entretención

    Por qué La Maldición de Widow’s Bay alcanzó la gloria en los Emmy (y alista su regreso)

    Mon Laferte estrena su nuevo Tiny Desk en Washington y cargado a sus discos más recientes

    Muere a los 85 años Patricio Guzmán, director esencial del cine documental chileno

    Incursión de drones y sospechas de sabotaje a trenes: una jornada convulsa en distintos países de Europa
    Mundo

    Incursión de drones y sospechas de sabotaje a trenes: una jornada convulsa en distintos países de Europa

    Informe global sostiene que la democracia en EE.UU. está en su nivel más bajo en 50 años

    Diez veces más potente que el fentanilo: la ciclorfina, la droga que comienza a causar estragos en las calles de EE.UU.

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”