El mensaje de Jorge Quiroz en ChileDay en Madrid: “La estrategia no se cambia”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el ChileDay que se realiza en Madrid

Fue una exposición en la que el ministro Jorge Quiroz reiteró elementos que ya viene detallando en varias presentaciones anteriores y que repite una matriz de intervenciones gubernamental de tres ejes: cambios en gestión, decretos y leyes.

“ Nos convoca nuestro ánimo de volver a crecer ”, comentó casi al inicio de su charla en la que advirtió que repetiría elementos anteriores porque “es una estrategia. Las estrategias no se cambian todas las semanas. Y la estrategia no se cambia. Dura años ”, dijo en la apertura del ChileDay en Madrid.

En un guiño probable a contingencias locales, resaltó la presencia de cuatro ministros en el evento en el hotel Four Seasons de Madrid, lo que refleja, dijo, el trabajo interministerial. “No hay parcelas, si no una visión de conjunto hacia el desarrollo económico”.

Quiroz obtuvo aplausos en dos ocasiones. Avanzada su charla, recordó que en los seis meses del actual gobierno, del 11 de marzo al 11 de septiembre, se han aprobado inversiones por US$ 34 mil millones en 167 proyectos, equivalentes al 10% del PIB. La audiencia prodigó su primera ovación. En marzo, afirmó, el 35% de los expedientes de aprobación de proyectos de inversión estaba atrasado. “Esos atrasos los hemos reducido a 3%”, dijo.

La segunda vino al hablar de la reforma al mercado de capitales y reiterar una metáfora recurrente desde la semana pasada.

“ El mercado de capitales es una ballena en una pecera ”, dijo.

Segundo aplauso. Quiroz recordó que en 2018 el 14% del mercado de renta fija provenía del sector público. Hoy es 47%. “A la ballena hay que mantenerla a dieta”, dijo sobre el peso estatal en ese mercado.

El jefe del equipo económico hizo un recorrido histórico: la tasa de inversión fue de 8,6% de 2000 a 2013; la que bajó a 1,7%. Si no se multiplica por 4 esa tasa, ni se volverá a crecer como antes, agregó.

Jorge Quiroz participa en el ChileDay que se celebra en Madrid Mar Mendez Photography

“ Este es el medio para llegar al fin ”, dijo. Y con eso mismo cerró, al recordar que el Banco Central proyecta un 8,5% para 2027. “Todavía queda mucho por hacer para volver a crecer…pero estamos en eso”, concluyó.

“Estos no son cambios improvisados”

Antes Quiroz expuso los aspectos centrales de la mega reforma y de la ley de mercado de capitales. Sobre la primera, dijo que la invariabilidades tributaria “es la norma más importante que se aprobó”. También dijo que “pasamos un poco de susto” por el análisis del Tribunal Constitucional sobre esa norma, pero que finalmente aquello fue positivo. “La invariabilidades salió fortalecida después de haber pasado por el TC”.

También resaltó con insistencia las medidas para reactivar la construcción, como los cambios a la Ordenanza de Urbanismo y Construcción. “Esperamos que vea la luz este mes”, anticipó.

Uno de los aspectos centrales de la reforma al mercado de capitales es el Fondo Nacional de Vivienda, Fonavi, “una especie de Fannie May muy chileno”. “ Ocupa el riesgo soberano para bajar la tasa ”, agregó. Desde 2010, dijo, los salarios reales subieron 31%, mientras el precio de la vivienda lo hizo 103%. “Estos no son cambios improvisados ni sueltos”, apuntó en relación a todos los cambios impulsados en el sector de la vivienda.

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“Este es un paquete muy potente en vivienda y que será reactivador en los próximos meses”, sostuvo.

Rebaja de gastos

Quiroz dijo también que el esfuerzo de bajar el gasto fiscal no se ha concentrado, como se ha sostenido, en una reducción de la inversión pública. “El 89% del esfuerzo fiscal ha sido gasto corriente”, dijo.

El gasto corriente se desaceleró desde un alza de 6,9% en marzo a un 1,5% en julio. Y que entre 2013 y 2025 creció a un 6% anual. “Vamos a cerrar el año con un número cercano al 2%”, pronosticó. “Se puede hacer más con lo mismo”, afirmó, antes de referirse a la Ley de Presupuestos 2027. “Queremos en esa ley perseverar en ese esfuerzo”, agregó.