Escándalo en la Premier League: el organismo arbitral reconoce error al validar el gol de Haaland al Manchester United

Pro Ref, el organismo arbitral del fútbol inglés, desató la controversia al reconocer que el gol del triunfo del Manchester City sobre el Manchester United no debería haber sido validado. Los Citizens se impusieron por la mínima en el derbi gracias un gol de Erling Haaland.

La entidad aseguró que la anotación no debería haber sido concedida al dictaminar que Enzo Fernández participó en la jugada en posición de adelanto, pese a no tocar la pelota. El organismo se puso en contacto con la directiva de los Diablos Rojos para ofrecer disculpas.

“Tras el incidente ocurrido en el minuto 60 del partido de la Premier League del domingo entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford, podemos aclarar la situación respecto al gol concedido a Erling Haaland: la decisión en el terreno de juego fue de fuera de juego contra Erling Haaland; fue revisada por el VAR y se determinó que estaba en posición reglamentaria”, comienza el comunicado de Pro Ref.

“En la misma jugada, se determinó que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, cualquier fuera de juego es subjetivo; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego. Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente”, añade el escrito.

La molestia del United

El técnico Michael Carrick manifestó su molestia después de la derrota: “En ese momento no lo vi del todo. Pero la explicación que me dieron fue que no estaba interfiriendo con el juego, así que simplemente no lo entiendo. No puedo entender cómo intentan ayudar a los árbitros y poner tantas cámaras detrás de ellos con tanta gente, pantallas y tantas oficinas para intentar llegar a las decisiones correctas”, aseguró.

“Si así es como se interpretan las reglas, que no estás interfiriendo con el juego porque te has lanzado a por el balón a seis metros de la portería y prácticamente lo has tocado, y luego Lisandro tiene que reaccionar, es preocupante que así es como realmente ven el juego quienes lo arbitran”, complementó.

Carrick fue consultado sobre una si una disculpa de Pro Ref sería bienvenida. “Sí, sería genial. Sí, estoy deseando que llegue. No sé cómo se puede obtener otra explicación sobre eso. Creo que todos entendemos lo que significa esa regla y es bastante obvio. Es tan obvio como puede ser”, sentenció.