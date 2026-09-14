SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escándalo en la Premier League: el organismo arbitral reconoce error al validar el gol de Haaland al Manchester United

    Pro Ref admitió que el tanto del noruego, que le dio la victoria al Manchester City en el derbi, no debería haber sido cobrado por posición de adelanto de Enzo Fernández.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    Pro Ref, el organismo arbitral del fútbol inglés, desató la controversia al reconocer que el gol del triunfo del Manchester City sobre el Manchester United no debería haber sido validado. Los Citizens se impusieron por la mínima en el derbi gracias un gol de Erling Haaland.

    La entidad aseguró que la anotación no debería haber sido concedida al dictaminar que Enzo Fernández participó en la jugada en posición de adelanto, pese a no tocar la pelota. El organismo se puso en contacto con la directiva de los Diablos Rojos para ofrecer disculpas.

    “Tras el incidente ocurrido en el minuto 60 del partido de la Premier League del domingo entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford, podemos aclarar la situación respecto al gol concedido a Erling Haaland: la decisión en el terreno de juego fue de fuera de juego contra Erling Haaland; fue revisada por el VAR y se determinó que estaba en posición reglamentaria”, comienza el comunicado de Pro Ref.

    “En la misma jugada, se determinó que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, cualquier fuera de juego es subjetivo; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego. Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente”, añade el escrito.

    La molestia del United

    El técnico Michael Carrick manifestó su molestia después de la derrota: “En ese momento no lo vi del todo. Pero la explicación que me dieron fue que no estaba interfiriendo con el juego, así que simplemente no lo entiendo. No puedo entender cómo intentan ayudar a los árbitros y poner tantas cámaras detrás de ellos con tanta gente, pantallas y tantas oficinas para intentar llegar a las decisiones correctas”, aseguró.

    “Si así es como se interpretan las reglas, que no estás interfiriendo con el juego porque te has lanzado a por el balón a seis metros de la portería y prácticamente lo has tocado, y luego Lisandro tiene que reaccionar, es preocupante que así es como realmente ven el juego quienes lo arbitran”, complementó.

    Carrick fue consultado sobre una si una disculpa de Pro Ref sería bienvenida. “Sí, sería genial. Sí, estoy deseando que llegue. No sé cómo se puede obtener otra explicación sobre eso. Creo que todos entendemos lo que significa esa regla y es bastante obvio. Es tan obvio como puede ser”, sentenció.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPro RefPremier LeagueManchester UnitedManchester CityErling HaalandEnzo Fernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio afecta al campamento “El Esfuerzo” en Maipú

    China pide a Estados Unidos que “deje de prepararse para una guerra en el espacio” y “mantenga la estabilidad estratégica”

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

    Los diagnósticos de cáncer podrían aumentar en un 67% para 2050: cuáles son los cánceres más comunes

    FMI da un respaldo a la agenda económica del gobierno Kast y proyecta recuperación para 2027

    Lo más leído

    1.
    Erick Pulgar rompe el silencio sobre su portazo a la Roja y su reunión con Nicolás Córdova en Brasil

    Erick Pulgar rompe el silencio sobre su portazo a la Roja y su reunión con Nicolás Córdova en Brasil

    2.
    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

    3.
    La satisfacción de Manuel Pellegrini tras el triunfo de Betis en Villarreal: “Este era un partido de seis puntos”

    La satisfacción de Manuel Pellegrini tras el triunfo de Betis en Villarreal: “Este era un partido de seis puntos”

    4.
    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    5.
    Unión La Calera vuelve a sonreír después de casi cinco meses: el colista vence a Limache y toma aire en el fondo

    Unión La Calera vuelve a sonreír después de casi cinco meses: el colista vence a Limache y toma aire en el fondo

    6.
    Se complica la operación remontada: Rangers cae en casa y se estanca en el fondo de la tabla en la Primera B

    Se complica la operación remontada: Rangers cae en casa y se estanca en el fondo de la tabla en la Primera B

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 15 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 15 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Incendio afecta al campamento “El Esfuerzo” en Maipú
    Chile

    Incendio afecta al campamento “El Esfuerzo” en Maipú

    Así funciona la red de Metro este martes 15 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    FMI da un respaldo a la agenda económica del gobierno Kast y proyecta recuperación para 2027
    Negocios

    FMI da un respaldo a la agenda económica del gobierno Kast y proyecta recuperación para 2027

    Caso Sartor: la hoja de ruta de Landmark y Vector para la venta del control de Azul Azul

    Empresas cierran el primer semestre con alza de 21% en sus ganancias y suman casi US$17 mil millones

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo
    Tendencias

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

    Los diagnósticos de cáncer podrían aumentar en un 67% para 2050: cuáles son los cánceres más comunes

    Se complica la operación remontada: Rangers cae en casa y se estanca en el fondo de la tabla en la Primera B
    El Deportivo

    Se complica la operación remontada: Rangers cae en casa y se estanca en el fondo de la tabla en la Primera B

    Unión La Calera vuelve a sonreír después de casi cinco meses: el colista vence a Limache y toma aire en el fondo

    Erick Pulgar rompe el silencio sobre su portazo a la Roja y su reunión con Nicolás Córdova en Brasil

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas
    Tecnología

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros
    Cultura y entretención

    15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros

    The Pitt y La Maldición de Widow’s Bay se coronan en los Emmy 2026

    Premios Emmy 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

    China pide a Estados Unidos que “deje de prepararse para una guerra en el espacio” y “mantenga la estabilidad estratégica”
    Mundo

    China pide a Estados Unidos que “deje de prepararse para una guerra en el espacio” y “mantenga la estabilidad estratégica”

    Irán anuncia el derribo de otros dos drones Predator de Estados Unidos en los alrededores del estrecho de Ormuz

    Estados Unidos reconoce “déficits estratégicos” de municiones y gastos por casi 33.400 millones de dólares en la guerra contra Irán

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”