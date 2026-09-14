Santander Chile declara su optimismo por reforma al mercado de capitales “tan largamente esperada”

El gerente general de Banco Santander Chile, Andrés Trautmann, manifestó su optimismo por la reforma de capitales anunciada por el gobierno la semana pasada, al participar esta mañana en el Chile Day, en Madrid.

Trautmann destacó los vínculos entre Chile y España y recordó que la entidad está en Chile desde 1978 También destacó que Chile cuenta actualmente con estabilidad institucional, integración con los mercados internacionales y una responsabilidad macroeconómica reconocida mundialmente. Además, remarcó la reforma anunciada la semana pasada.

“Hoy vemos con optimismo la reforma al mercado de capitales tan largamente esperada. Esta ayudará a movilizar ahorro e inversión hacia necesidades concretas con tres focos prioritarios: facilitar el acceso de más familias a la vivienda propia, ampliar las alternativas de financiamiento para pymes y emprendimientos, y simplificar y actualizar las reglas que se han mantenido en el tiempo y que hoy dificultan la entrada de nuevos actores locales e internacionales”, dijo

El ejecutivo utilizó el mercado de la vivienda como un ejemplo de los efectos que ha tenido el debilitamiento del mercado de capitales en los últimos años.

“La vivienda es un claro ejemplo donde hemos retrocedido en los últimos años, como consecuencia del debilitamiento de nuestro mercado de capitales. Por ejemplo, una familia de ingreso promedio pasó a necesitar más de siete años de ingresos totales para adquirir una vivienda en el año 2019, a 11,4 años en el 2024. A la vez, la proporción de familias propietarias cayó de 66% en el 2010 a 57% en tan solo 12 años”.

En este ámbito, Trautmann destacó el rol de Santander como principal banco en Chile y líder en crédito hipotecario. Según explicó, cerca del 45% de la cartera de colocaciones de la entidad corresponde a créditos hipotecarios.

“Valoramos las medidas para facilitar el ahorro del pie y ampliar las fuentes de financiamiento. Acceder a una vivienda entrega seguridad residencial, arraigo en la comunidad, estabilidad familiar y construcción de patrimonio”, afirmó.

El gerente general agregó que la reforma también puede ampliar el financiamiento para pymes, startups y emprendimientos, además de eliminar trabas, modernizar procesos y avanzar hacia una regulación proporcional a los riesgos. “Su éxito dependerá de una buena implementación, incentivos adecuados y capacidad de acuerdo”, dijo.

Trautmann anunció que Santander destinará cerca de US$800 millones a distintas iniciativas en Chile en los próximos tres años, recursos que consideran la reciente adquisición del negocio de renta vitalicia, la transformación tecnológica del banco y el desarrollo de Campus Santander, la nueva sede corporativa de la entidad.

El gerente general del banco de capitales españoles destacó “el momento excepcional que viven sectores como la minería, la energía, la infraestructura, la logística, entre otros”. Y que “estas fortalezas nos sitúan en una posición favorable para retomar el crecimiento económico”.

En esa línea, agregó que “en un contexto en que las personas han vuelto a considerar el crecimiento una prioridad para generar más y mejores empleos, abrir oportunidades en nuevos sectores e impulsar el emprendimiento para que estos sólidos fundamentos se traduzcan en un mejor escenario económico y en mayor bienestar para la población”.

Así, dijo que “necesitamos avanzar con decisión en reformas y medidas de largo plazo. Para ello, se requerirán acuerdos amplios, reglas predecibles, y certezas que permitan sostener su implementación en el tiempo. Las personas quieren que Chile vuelva a crecer con más empleo, mejores salarios y mejores oportunidades”.