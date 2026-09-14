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    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    En una entrevista concedida en medio de su labor de comentarista en el US Open, el extenista argentino ubicó al exnúmero uno del mundo entre los más grandes exponentes sudamericanos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Juan Martín del Potro eleva la figura de Marcelo Ríos. JUAN MABROMATA

    El extenista argentino Juan Martín del Potro alabó a Marcelo Ríos. Esto sucedió en medio de su presencia en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, cita en la cual explora su faceta de comentarista para ESPN. En entrevista desde Nueva York con CNN Chile y Clay Magazine, la Torre de Tandil no solo aprovechó de dedicarle loas al exnúmero uno del ranking, sino que además analizó el escenario actual.

    Consultado sobre que su carrera se ha comparado mucho con lo realizado por el Chino Ríos y quién compartiría el podio del tenis sudamericano junto a Guillermo Vilas y Gustavo Kuerten, el transandino aprovechó de resaltar la figura del zurdo de Vitacura.

    “Podemos poner un podio de cuatro, así no nos peleamos (risas). El Chino es un jugador talentosísimo, de esos que se disfrutaba mucho verlo jugar, era zurdo, hacía cosas maravillosas. Siempre recordamos cuando se convierte en el número uno ganando el torneo de Miami, que en aquella época era llamado el quinto Grand Slam. El Chino ha sido uno de los grandes del tenis latinoamericano”, declaró.

    Si bien Ríos llegó a ser número uno del escalafón ATP, en 1998, no logró ganar ninguno de los cuatro majors del circuito. Del Potro, por su parte, sí tocó uno de los máximos trofeos del tenis cuando obtuvo el US Open de 2009, pero no tuvo el privilegio de estar en la cima del ranking.

    “Creo que las dos cosas son memorables, son logros con los cuales uno entra en la historia del deporte, en la historia del tenis. Algunos pueden decir una cosa, otros otra; eso es muy personal. Yo siempre soñaba con ganar el US Open desde muy chico, y es loco, pero el único Grand Slam que pude ganar justamente es el US Open. Eso para mí tiene un valor inmenso”, planteó.

    El último partido de ‘Delpo’ fue en febrero de 2022, en el ATP de Argentina. Más de cuatro años han pasado desde ese momento y hoy el tenis está dominado por una nueva generación. ¿Cómo se vería en un mano a mano con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?

    “No sé, ellos son muy jóvenes, tienen mucha potencia. Creo que mejor estar de este lado comentando sus partidos, disfrutando de su tenis, porque realmente lo que estoy viendo es una destreza física impresionante. A ese nivel el cuerpo sufre muchísimo. Y bueno, eso después, al final del día, cuando el tenis se acaba, tienes dolores que no son lindos. Así que mejor déjame de este lado”, contestó el de Tandil.

    El argentino sigue siendo el último no europeo en ganar un Grand Slam, cuando hace 17 años se quedó con el trofeo del Abierto de Estados Unidos. “Un gran récord, ¿no? Casi 80 Grand Slams, creo, pero me parece que en este torneo esa estadística se puede romper. Vamos a ver si (Ben) Shelton o (Frances) Tiafoe son capaces de ganar este Grand Slam. Creo que la oportunidad está para los cuatro semifinalistas. Vamos a ver quién se queda con la copa”, selló.

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