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    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    La cantante canadiense ofreció el primero de sus shows en el Plenitude Arena, el que comenzó interpretando entre lágrimas On ne Change Pas e incluyó sus ya clásicos Pour Que Tu M’aimes Encore, The Power of Love y My Heart Will Go On.

    Por 
    Lya Rosen
    La cantante canadiense Céline Dion volvió a los escenarios tras seis años de ausencia. Foto: @celinedion en X.

    La cantante canadiense Céline Dion volvió a los escenarios este sábado tras seis años de ausencia debido a una enfermedad neurológica incurable, en un concierto con todas las entradas agotadas en el Plenitude Arena de Nanterre, un suburbio al oeste de París.

    “Hay algo que puedo decirles en dos palabras: estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad, de tanto tenerla cerca la he domesticado y he decidido convertirla en la fuerza para vivir”, les dijo una emocionada Dion a los los 30.000 espectadores que la recibieron entre gritos y aplausos, como detalló France 24.

    Una de las múltiples oportunidades en que la estrella francocanadiense interactuó con la audiencia del primero de 26 conciertos que realizará en su residencia en el recinto cubierto más grande de Europa, situado en la capital francesa.

    El que comenzó visiblemente emocionada con su canción en francés, de los años 90, On ne Change Pas (uno no cambia).

    “Estas son, por supuesto, lágrimas de alegría. Estoy encantadísima de verlos”, afirmó la artista de actuales 58 años cuando en medio de la interpretación comenzó a llorar y tuvo que dejar de cantar momentáneamente.

    Céline Dion durante el primero de los conciertos en el Plenitude Arena de París. Captura de pantalla.

    Una emoción que la acompañaría durante todo el concierto, que se inició con casi 50 minutos de retraso e incluyó el estreno del tema Dansons junto con los ya clásicos de la ganadora de cinco premios Grammy.

    Entre ellos Pour Que Tu M’aimes Encore, uno de los singles de D’eux (1995), el álbum escrito por Jean-Jacques Goldman que la hizo famosa en Francia y sigue siendo el disco en francés más vendido de la historia, de acuerdo a Billboard.

    A esta luego se sumaron Because You Loved Me, The Power of Love, That’s The Way It Is, I’m Alive, Beauty and the Beast-de la cinta homónima de Disney- y My Heart Will Go On, el inolvidable tema principal de la película Titanic. Junto con su versión para Sweet Dreams (Are Made of This), de Eurythmics y I Feel Love, de Donna Summer.

    Como recordó France 24, después de la cancelación de su última gira en marzo de 2020, debido a la pandemia del Covid-19, su deseo de volver a los escenarios se vio frustrado por el síndrome de la persona rígida.

    La afección neurológica autoinmune que la cantante reveló que la afectaba finales de 2022 y que puede provocar una rigidez muscular extrema, espasmos dolorosos y calambres intensos.

    La misma que la obligó a suspender conciertos en medio de la incertidumbre sobre si podría volver a los escenarios. Hasta hoy, cuando su primer show en París demostró una extraordinaria recuperación tras la enfermedad.

    “El camino fue más rocoso de lo esperado. Pero me aferré a un tenue rayo de luz en la distancia, en lo profundo de las montañas”, le dijo la artista esta noche a su público en inglés y francés.

    Para luego agregar: “Esta noche quiero cantar para ti, cantar para mí, cantar por la vida”.

    Más sobre:Céline DionFranciaParísConciertoResidenciaPlenitude ArenaSíndrome persona rígidaCulto

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