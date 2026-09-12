Hallan sin vida a hija de concejala de Máfil tras volcamiento en humedal de Valdivia

Evelyn Risco Huenchupán (38), funcionaria del Tercer Tribunal Ambiental e hija de la concejala de Máfil, María Huenchupán, fue encontrada sin vida en las cercanías del sector Rebellín de la comuna Valdivia, en la Región de Los Ríos.

De acuerdo con los antecedentes recogidos por Carabineros, Risco habría sufrido un accidente con un posterior vuelco hacia un humedal. La mujer alcanzó a comunicarse por teléfono con una persona, a quien le compartió su ubicación y le avisó que tras el choque estaba en un lugar con abundante agua.

Es así que, a raíz de una denuncia por presunta desgracia, la policía llegó cerca de las 05:30 horas hasta la Ruta Ch-202, en el sector Condominio Santa Emilia. Tras inspeccionar el sitio hallaron restos plásticos y evidencias compatibles con un posible accidente, sin poder determinar su procedencia inicialmente.

Posteriormente, se constituyó personal del Grupo Especializado en Rescate Subacuático (Gersa) de Bomberos y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, que iniciaron labores de rastreo dentro del humedal.

Al rededor de las 13:00 horas y aproximadamente a 300 metros al sur desde el punto donde presumiblemente ocurrió el accidente, buzos del GOPE lograron ubicar el cuerpo sin vida de mujer.

El Volkswagen Cross en el que se desplazaba no había sido localizado hasta ese momento, manteniéndose las labores de búsqueda instruidas por el Ministerio Público.

De acuerdo con Gonzalo Valderas, persecutor de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Risco “se perdió en el trayecto en vehículo entre Niebla y Máfil”. Las circunstancias del fallecimiento se están investigando.

“Se ha dispuesto la práctica de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal y la organización de diligencias por parte de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al Laboratorio de Criminalística (Labocar)”, afirmó el fiscal.

El Concejo Municipal y el alcalde de Máfil, Andrés Lara, expresaron sus condolencias ante la pérdida. “Pedimos a Dios, su fortaleza para toda la familia y amigos de Evelyn en este triste momento”, señalaron en un comunicado.