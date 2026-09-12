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    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    El inmueble fue inaugurado hace meses, pero no se puede usar. No funcionan las conexiones, hay problemas eléctricos y con los residuos. "Estamos trabajando fuerte para poder tener lo antes posible operativo ese edificio”, afirma el titular de Justicia.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    El nuevo edificio institucional del SML.

    El Servicio Médico Legal (SML) no ha logrado despejar varios de los problemas de administración que arrastra hace ya varios años.

    Por lo mismo el ministro de Justicia Fernando Rabat ha pedido celeridad a los equipos para ir resolviendo los asuntos más urgentes.

    Si bien esta semana el subsecretario de Justicia Luis Silva (Republicano) estuvo en dependencias del SML monitoreando el retiro de uno de los conteiners, en Justicia hay otro problema más grande que genera indignación.

    Fue en marzo cuando el gobierno celebró la inauguración del nuevo edificio institucional del SML, un hito que se presentó como un inmueble de calidad, con alta seguridad y tecnología de última generación.

    Sin embargo, el edificio al día de hoy no ha podido ser utilizado y pese a su gran capacidad en Avenida La Paz siguen utilizando los últimos containers. “La situación con el edificio institucional es lamentable. Se inauguró en febrero de este año, pero es simplemente una fachada, pero no está operativo”, reconoce el ministro Rabat a La Tercera.

    Dedvi Missene

    Por eso el ministro convocó a fines de esta semana a una reunión en el Ministerio de Justicia y con carta Gantt en mano presionó para que los equipos del SML comprometieran plazos para que el edificio esté funcionando prontamente.

    “El edificio, luego de su entrega, ha registrado varios problemas en materia de redes, de agua, temas eléctricos, con los residuos. En definitiva es un edificio que no se puede ocupar y en realidad el SML sigue en Avenida La Paz”, afirma Rabat.

    “Estamos trabajando fuerte para poder tener lo antes posible operativo ese edificio”, añade el titular de Justicia.

    Quienes han sabido de esto comentan que los problemas son con la construcción del inmueble ya que el momento de entregarlo y hacer las pruebas operativas, se han registrado miles de fallas que no permiten que el espacio se pueda ocupar a su máxima capacidad.

    Por eso la instrucción de Rabat fue pedir al equipo del SML explicaciones y presionar la gestión de los directivos para que dichas falencias se corrijan y así el SML pueda ocupar, prontamente, sus nuevas dependencias.

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