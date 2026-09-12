Al menos 16 personas fallecidas: voraz incendio afecta a hogar de adultos mayores en Pitrufquén

Un incendio afectó la noche de este viernes a un hogar para adultos mayores en Villa Comuy, localidad ubicada a unos 32 kilómetros al poniente de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, dejando hasta el momento 16 personas fallecidas y 10 evacuadas.

Para combatir las llamas concurrieron al lugar siete compañías de Bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de distintos hospitales de Villa Comuy y Pitrufquén, además de comunas vecinas, como reportan diversos medios locales.

Poco después, la dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que “un incendio estructural afectó al hogar de ancianos ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, sector Villa Comuy de la comuna de Pitrufquén”.

La cifra de víctimas fatales fue confirmada en las primeras horas del sábado por el general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, quien lamentó el hecho.

“Al rededor de las 22.30 horas, se declara un incendio, lográndose evacuar solamente a 10 personas que habitaban el hogar de ancianos, y debemos lamentar la muerte de 16 personas, que son las que han sido encontradas por Bomberos en estos momentos ”, sostuvo la autoridad policial.

Agregó que, por instrucción del Ministerio Público, la investigación está siendo realizada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y personal del OS-9, bajo las instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de la Araucanía.

En el lugar, personal de Bomberos, Carabineros y del municipio local mantenía durante la madrugada labores de remoción de escombros y control de la zona.

Por ahora, se dispuso como albergue el Liceo La Frontera para los afectados, mientras se indagan las circunstancias que habrían originado el fuego.