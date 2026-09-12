SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Al menos 16 personas fallecidas: voraz incendio afecta a hogar de adultos mayores en Pitrufquén

    Siete compañías de Bomberos se trasladaron al lugar para combatir las llamas, que afectaron a este recinto de la localidad de Villa Comuy. Otras 10 personas fueron evacuadas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Cristóbal Palacios
    Incendio hogar de ancianos en Pitrufquén, Región de La Araucanía. Imagen redes sociales.

    Un incendio afectó la noche de este viernes a un hogar para adultos mayores en Villa Comuy, localidad ubicada a unos 32 kilómetros al poniente de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, dejando hasta el momento 16 personas fallecidas y 10 evacuadas.

    Para combatir las llamas concurrieron al lugar siete compañías de Bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de distintos hospitales de Villa Comuy y Pitrufquén, además de comunas vecinas, como reportan diversos medios locales.

    Poco después, la dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que “un incendio estructural afectó al hogar de ancianos ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, sector Villa Comuy de la comuna de Pitrufquén”.

    La cifra de víctimas fatales fue confirmada en las primeras horas del sábado por el general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, quien lamentó el hecho.

    “Al rededor de las 22.30 horas, se declara un incendio, lográndose evacuar solamente a 10 personas que habitaban el hogar de ancianos, y debemos lamentar la muerte de 16 personas, que son las que han sido encontradas por Bomberos en estos momentos”, sostuvo la autoridad policial.

    Agregó que, por instrucción del Ministerio Público, la investigación está siendo realizada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y personal del OS-9, bajo las instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de la Araucanía.

    En el lugar, personal de Bomberos, Carabineros y del municipio local mantenía durante la madrugada labores de remoción de escombros y control de la zona.

    Por ahora, se dispuso como albergue el Liceo La Frontera para los afectados, mientras se indagan las circunstancias que habrían originado el fuego.

    Más sobre:IncendioHogar de ancianosPitrufquénRegión de La AraucaníaMuertosEvacuadosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala

    Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados

    Ministra de la Mujer critica prescripción en caso de Mariana Sepúlveda: “El autor confeso de un crimen queda libre”

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Lo más leído

    1.
    Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”

    Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”

    2.
    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    3.
    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    4.
    PDI incauta 811 kilos de cannabis avaluados en más de $4 mil millones: hay cuatro detenidos

    PDI incauta 811 kilos de cannabis avaluados en más de $4 mil millones: hay cuatro detenidos

    5.
    Fernando Rabat: “Falta una conversación en el Poder Judicial para entender correctamente el proceso de segregación penitenciaria”

    Fernando Rabat: “Falta una conversación en el Poder Judicial para entender correctamente el proceso de segregación penitenciaria”

    6.
    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo
    Chile

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo

    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala

    Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%
    Negocios

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%

    El “Island Valley” de Brasil: Por qué las startups chilenas deberían poner sus ojos en Florianópolis

    El exsubsecretario de Hacienda ya tiene nuevo destino: regresa a la Fundación P!ensa

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio
    Tendencias

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio

    Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    “Aún no encuentra su momento decisivo”: la prensa canadiense acusa la falta de gol de Alexis Sánchez
    El Deportivo

    “Aún no encuentra su momento decisivo”: la prensa canadiense acusa la falta de gol de Alexis Sánchez

    Nadie frena al líder: Kimi Antonelli vuelve a dar un golpe de autoridad en la Fórmula 1 al conquistar el GP de Madrid

    Carlos Heller frena la lucha de la U por el título: “No les da para ser campeones”

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París
    Cultura y entretención

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Guerra de las Malvinas: ¿Cuál fue el rol y la ayuda secreta de Chile al Reino Unido?

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”
    Mundo

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”