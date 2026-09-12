Estadio Nacional recibe a miles de visitantes para conmemorar los 53 años del golpe de Estado

Cerca de 20 mil personas llegaron este viernes hasta el Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, en el marco de la conmemoración del 53 aniversario del golpe de Estado, registrado el 11 de septiembre de 1973.

Durante la tarde y en horas de la noche, se realizó una velatón en el principal coliseo del país, que sirvió durante la dictadura de Augusto Pinochet como el principal centro de detención y tortura.

Así, los asistentes participaron en una ceremonia que se realizó en el recinto para recordar a las víctimas y detenidos desaparecidos del régimen militar.

Al respecto, Marcelo Acevedo, presidente de la corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, afirmó a 24H que “es el pueblo, es la sociedad la que convoca a estos espacios de memoria, y donde elige al Estadio Nacional como epicentro de la memoria histórica de este 11 de septiembre, y miles y miles de personas se agolpan para recordar lo que pasó acá”.