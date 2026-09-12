La empresa de inteligencia artificial Anthropic reveló este viernes que desarticuló una campaña de desinformación que buscaba desacreditar al movimiento los Hermanos Musulmanes e influir en la opinión pública sobre el papel de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la guerra de Sudán, apuntando a que el operativo fue coordinado por “altos funcionarios emiratíes”.

En un informe, la compañía estadounidense detalla que un único operador -llamado ‘Deadshot’ y que estaba alojado en su propia plataforma privada- utilizó a su asistente de IA para replicar la misma secuencia de órdenes en numerosas sesiones, al mismo tiempo, con el objetivo concretar una operación transatlántica y regional.

“ Construyeron y gestionaron una red de aproximadamente 300 ‘influencers’ inventados en cuentas de redes sociales. Crearon una ONG de fachada que copió la identidad de una organización suiza real y publicó informes de Derechos Humanos de autoría estatal en su nombre”, asegura el texto.

Este también apunta a que se escribieron “testimonios oficiales para hacérselos llegar a dos personas en la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

“El contenido fue diseñado con restricciones específicas para asegurar que ninguno de los dos discursos mencionara a EAU”, señala el informe.

De igual forma, en su reporte concluye que se investigó “a fondo a 18 miembros del Parlamento Europeo y periodistas prominentes”, elaborando dosieres detallados sobre ellos, mientras compilaron expedientes sobre relatores especiales de la ONU críticos con la conducta de Abu Dabi en Sudán.

“Aunque la operación fue construida de manera que no se pudiera remontar a actores, nuestra investigación la ha vinculado con total seguridad a funcionarios del Gobierno de EAU”, indica el reporte.

Sobre el conflicto en Yemen

Por otro lado, en el mismo informe, Anthropic apunta a que identificaron “una célula de actores” con sede en el norte de Yemen -sin citar explícitamente a los rebeldes hutíes- que ejecutaba tres programas de desarrollo de armamento con su asistente de AI, incluyendo un cohete guiado, un misil balístico de alcance superior a los 2.000 kilómetros y un misil de serie R2000.

“ Los actores utilizaron Claude Code en lugar de ingenieros de software humanos para desarrollar el software de guiado, navegación y control (GNC) que dirige y estabiliza un vehículo volador . Por ejemplo, utilizaron Claude para integrar un piloto automático de código abierto en una computadora de vuelo de tamaño similar a un teléfono, escribiendo el software de control y estimación de posición”, precisa el texto.

La empresa, además, indica que la mayor parte de las veces las medidas de seguridad instauradas en su modelo “bloquearon muchas de sus solicitudes”, si bien no fue “todas” las veces.

“Emplearon diversas tácticas para eludir dichas medidas, como ocultar sus objetivos y los productos para los que estaba destinado el software, y fragmentaron su trabajo en múltiples sesiones para que ninguna de ellas revelara por sí sola sus verdaderas intenciones”, agrega.

Anthropic indica que suspendieron las cuentas y compartieron información al respecto “con socios de los sectores público y privado para mitigar los riesgos”.