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    La CIA desclasifica advertencias de inteligencia enviadas a la Casa Blanca antes del 11/9

    La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. publicó más de 60 documentos que entregó a los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush, en los que se detallaba lo que se sabía en esos años sobre Al Qaeda y Osama bin Laden.

    Por 
    Lya Rosen
    Atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Foto: Archivo.

    Este viernes, en el aniversario número 25 de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó informes de inteligencia presidenciales, que detallaban lo que se había descubierto sobre Osama bin Laden y Al Qaeda en los años y meses previos a los ataques que dejaron casi 3.000 víctimas mortales.

    Entre ellos, un documento fechado el 10 de septiembre de 1998 que fue enviado a la Casa Blanca del presidente Bill Clinton, en cuya parte final se encontraba una advertencia sobre Al Qaeda que hoy parece premonitoria, como consignó The New York Times.

    En esta, un analista de la CIA escribió que la organización yihadista encabezada por Osama bin Laden “podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad estadounidense”.

    De acuerdo con funcionarios de la agencia, esta publicación es la más extensa centrada en los atentados del 11 de septiembre, sumando más de 100 páginas en un total de 69 informes diarios presidenciales entregados los años y meses previos a los ataques.

    Estos fueron proporcionados tanto a Clinton como a su sucesor George W. Bush y abordaban la amenaza de Al Qaeda y Bin Laden en el período previo al 11/9, y, tras su publicación, ofrecen una inquietante visión de la información que dos jefes de Estado vieron, pero sobre la que no actuaron.

    Osama Bin Laden

    De acuerdo con CNN, los documentos revelan una sucesión constante de advertencias a lo largo de los años que indicaban que el líder yihadista estaba considerando un ataque en EE.UU. o contra instalaciones estadounidenses en el extranjero.

    Algunos sugerían que Bin Laden quería atacar un centro comercial en Washington, adquirir materiales para una bomba nuclear, lanzar ataques con armas químicas o secuestrar a un estadounidense, cuyo nombre aparece censurado.

    Pero los informes revelados no modifican sustancialmente la comprensión que tienen los historiadores sobre la inteligencia de EE.UU. o lo que el gobierno sabía antes de los ataques, ni sobre cómo fracasó tan estrepitosamente en su predicción, como lo hizo notar CNN.

    Los documentos publicados, más bien, refuerzan las conclusiones principales de la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, en el informe que presentó en 2004.

    En este, la comisión concluyó que, si bien las agencias de inteligencia estadounidenses habían advertido a dos administraciones sucesivas de la amenaza de Al Qaeda, no se logró predecir ni comunicar adecuadamente el alcance, la magnitud y la urgencia de dichas amenazas.

    Sin embargo, estos informes se presentan como una publicación históricamente significativa por parte de la CIA, que protege celosamente los informes diarios presidenciales por ser parte de su material clasificado más sensible.

    En ellos, una advertencia final de la agencia -fechada el 6 de agosto de 2001- llevaba por título Bin Laden (sic) decidido a atacar en EE.UU y en ella se informaba que miembros de Al Qaeda habían residido o viajado a EE.UU. “durante años” y que el grupo “aparentemente mantiene una estructura de apoyo que podría facilitar los ataques”.

    Según CNN, la información del FBI de la época además indicaba “patrones de actividad sospechosa en este país que coincidían con preparativos para secuestros u otro tipo de ataques, incluyendo la vigilancia reciente de edificios federales en Nueva York”.

    El documento final incluido en la desclasificación de este viernes está fechado a las 4 de la madrugada del 12 de septiembre de 2001 y cita a un “árabe residente en Kandahar”, quien afirmó que los ataques que recién había sacudido a EE.UU. fueron el resultado de dos años de planificación y que, en sus palabras, fueron “el comienzo de la ira”.

    El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo esta jornada que los documentos se publicaban para honrar la memoria de los fallecidos el 11 de septiembre, junto con los agentes de la CIA que posteriormente dieron su vida, de acuerdo a The New York Times.

    “Hace veinticinco años, los atentados del 11 de septiembre asestaron un duro golpe a nuestra nación, pero no nos doblegaron”, declaró Ratcliffe.

    John Ratcliffe

    Para luego agregar: “Desde entonces, generaciones de agentes de la CIA han dedicado sus carreras a garantizar justicia para nuestros estadounidenses caídos y a asegurar que Al Qaeda jamás vuelva a dañar a nuestro país”.

    Más sobre:Estados UnidosCIA11-SAtaquesAdvertenciasPublicaciónOsama bin LadenAl QaedaMundo

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