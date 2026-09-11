Arrau tras captura de adolescente por muerte de 4 menores en Quilicura: “Necesitamos sanciones proporcionales a la gravedad de estos delitos”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió este viernes a la detención de un joven vinculado a un cuádruple homicidio de menores de edad ocurrido en 2024 en Quilicura, llamando a endurecer las sanciones en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente.

El chileno de 17 años, identificado con las iniciales J.D.C.S. y con múltiples antecedentes por robo, fue detenido este jueves por el funcionarios del Departamento OS-9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía ECOH.

Esto, por su eventual participación en la balacera que el 14 de julio de 2024 cobró las vidas de cuatro menores, de entre 13 y 17 años, cuando se encontraban en la vía pública en la comuna de Quilicura y recibieron varios disparos por parte de desconocidos que bajaron de un automóvil.

En un mensaje en redes sociales, Arrau se refirió al arresto del sospechoso, recordando que “hace dos años, cuatro menores fueron asesinados en Quilicura. Uno de los presuntos responsables, que tenía 15 años al momento del crimen y hoy tiene 17, fue detenido”.

“Pero la respuesta del Estado no puede terminar con su captura: necesitamos sanciones proporcionales a la gravedad de estos delitos y un cumplimiento efectivo de las condenas” , aseguró en su texto.

Para luego añadir, en un video que acompañaba la publicación, que el inculpado “tendrá que enfrentar a la justicia con un sistema de responsabilidad penal adolescente bastante cuesta arriba, garantista”.

“Por eso, como gobierno, estamos apoyando una reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente para aumentar las sanciones, hacerlo más estricto y con un sistema de cumplimiento de penas más duro”, argumentó el secretario de Estado.

Lo que complementó afirmando que, “de esa manera, daremos los incentivos correctos y trataremos a los infractores de ley menores de edad como corresponde” .