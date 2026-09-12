Más de un millón de hogares aún no cobra cupón de gas: gobierno recuerda que el beneficio vence este mes

El gobierno de José Antonio Kast informó este viernes que más de un millón de hogares aún no hacen efectivo el cupón de gas que se entregó desde el Ejecutivo con el fin de paliar el alza de los combustibles registrada este año.

Y, en este sentido, se recordó que solo hasta fines de septiembre se puede cobrar el beneficio, parte de la iniciativa Plan Chile Sale Adelante y que se traduce en un aporte económico de $27.000, dirigido exclusivamente a la compra de cilindros de gas para el invierno.

Así, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que “cuatro de cada cinco hogares que activaron el beneficio ya hicieron uso de él”, pero que “todavía queda cerca de un millón de usuarios que no han utilizado el cupón de gas licuado, el cual puede utilizarse hasta el 30 de septiembre a la medianoche”. En este sentido, la autoridad indicó que el aporte alcanza a cubrir un balón de 15 kilos que, “en promedio, alcanza los 22.500 pesos”.

En concreto, y de acuerdo con antecedentes entregados por Banco Estado y sistematizados por la División de Estudios del Ministerio del Interior, un total de 1.091.034 hogares todavía tienen pendiente el cobro del cupón, lo que suma un 21,1% de los 5.170.118 hogares que activaron el beneficio.

Cómo usar el cupón de gas

El subsidio al gas puede ser utilizado por los beneficiarios que realizaron previamente el trámite de activación y cuentan con una cuenta activa en BancoEstado.

Para acceder al descuento, se debe descargar el cupón mediante la aplicación Rutpay y/o BancoEstado, o de forma presencial en CajaVecina.

El monto de $27.000 puede ser empleado para comprar de forma presencial o mediante despacho a domicilio en distribuidores de gas adheridos, donde el cupón debe ser presentado al momento del pago.

Se debe considerar que el subsidio es intransferible y no es canjeable por dinero.