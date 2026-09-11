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    Kast aborda con alcaldes prioridades de inversión y compromete mayor coordinación con municipios de Los Ríos

    La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, relevó los problemas de desempleo en la zona, por lo que solicitó concretar los compromisos de inversión en la región. Hay “expectativa de que estos se cumplan con infraestructuras e inversión pública altamente relevante y estratégica”, señaló.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Presidente Kast sostuvo reunión con alcaldes de la Región de Los Ríos.

    El Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión de trabajo en la comuna de Máfil con los 12 alcaldes de la Región de Los Ríos, comprometiendo inversión y mayor coordinación con los equipos locales, de cara al cumplimiento de los 20 años desde la creación de la zona administrativa.

    En esa línea, durante el encuentro, que también incluyó al gobernador regional Luis Cuvertino (PS), se analizaron las necesidades de las comunas de la zona con la Asociación de Municipalidades de Los Ríos, encabezada por la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann (FA).

    En esa línea, Kast destacó la instancia, ya que “hay prioridades que son comunes a las distintas comunas de la región”.

    Como “franca y directa” calificó el mandatario la cita con los jefes comunales y aseguró que “tuvimos que ver cómo priorizamos las distintas necesidades de todas las comunas”.

    Durante las palabras de Kast también hubo agradecimientos a los presentes, entre ellos al gobernador Cuvertino (PS), de quien destacó su “buena disposición por aunar criterios y por poner por delante la calidad de vida de la ciudadanía”.

    El jefe de Estado también relevó que la Región de Los Ríos está próxima a cumplir 20 años desde su creación, en 2007.

    “Estamos próximos a cumplir los 20 años de la región, próximo octubre, el próximo año del año 2027, así que esperamos que a esa fecha, muchos de los anhelos que se plantearon cuando se creó la nueva región se puedan ir concretando”, apostó Kast.

    En tanto, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, destacó que se trató de una instancia de que “articulación transversal, permanente, colaborativa, con el foco puesto en las necesidades de nuestros vecinos que tenemos los 12 alcaldes de esta región”.

    La jefa comunal quiso destacar dos elementos tratados durante la reunión. El primero de ellos fue el compromiso de que haya mayor articulación y coordinación de trabajo entre las autoridades regionales y cada uno de los municipios.

    Con todo, Amtmann, planteó al jefe de Estado su preocupación por la situación de desempleo de la zona.

    “Es una de nuestras principales preocupaciones, somos, lamentablemente, la segunda región en el país con mayores índices de desempleo, golpean muy fuertemente a cada una de nuestras comunas y también, sin lugar a dudas, la capital regional”, afirmó.

    En ese sentido, pidió al gobierno que se cumplan los compromisos de inversión con la Región de Los Ríos, que contemplan la construcción de una doble vía para las rutas 202 y 206, que dan acceso a Valdivia, tanto por el norte y por el sur, respectivamente.

    También solicitó concretar la construcción de un segundo puente Cochrane, que conecte Valdivia con Isla Teja.

    Amtmann también apuntó a que “hablamos de la política de construcción naval, que son iniciativas que van a mover la economía local y que, por lo tanto, esperamos también que puedan verse reflejadas los compromisos presupuestarios del 2027″.

    Hay “expectativa de que se cumplan los compromisos con infraestructuras e inversión pública altamente relevante y estratégica”, destacó la alcaldesa.

    Asimismo, la jefa comunal destacó que se valore el rol de la Asociación de Municipalidades de Valdivia “para poder trabajar de manera más eficiente y de manera conjunta”.

    “Agradecemos al Presidente el mandato a sus equipos, de una mejor coordinación con los equipos locales”, complementó.

    En esa misma línea, también relevó el compromiso de las autoridades de gobierno para tratar el tema de los residuos.

    “Todos sabemos acá en la región que esa es una de las emergencias que estamos enfrentando, tenemos un tiempo crítico para resolverlo y en eso el llamado a la articulación, al trabajo conjunto en una misma vereda”, afirmó.

    Más sobre:Presidente José Antonio KastGiraValdiviaRegión de Los RíosLuis CuvertinoCarla Amtmann20 años

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