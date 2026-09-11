Expresidenta Bachelet viajará a Brasil para participar en lanzamiento de informe de la Cepal

La expresidenta Michelle Bachelet tiene previsto viajar el próximo 15 de septiembre a Río de Janeiro, Brasil, para participar del lanzamiento de un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en medio de su carrera por convertirse en la secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La cita abordará el lanzamiento del Informe de la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe, llamado “Rupturas y oportunidades: Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”.

Si bien el resto de la agenda se mantiene en evaluación, podría ser una instancia para que la exmandataria se reúna con autoridades de otros países y buscar respaldos en su intento por dirigir el organismo internacional, considerando que los sondeos preliminares no han sido auspiciosos con Bachelet.

De hecho, la misma ex presidenta reconoció el pasado jueves 3 de septiembre que ha sido complejo el camino para ser la secretaria general de la ONU.

En un foro universitario de la Universidad Diego Portales, sostuvo que “sé que no voy a ser secretaria general”, además de dar su opinión sobre los países con poder de veto, como Estados Unidos y China.

Como Brasil es el país anfitrión de la actividad, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, podría asistir y sostener un nuevo encuentro con Bachelet, luego de que, tras la segunda medición informal del Consejo de Seguridad, laexmandataria alcanzara solo dos de 15 apoyos posibles, dos menos de los que recibió en el primer “straw poll”.

En esa línea, Brasil decidió continuar con su respaldo a la candidatura de Bachelet, al igual que desde México, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que había que revisar “las posibilidades” reales de la ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.