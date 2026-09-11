Ministro García bajo fuego amigo: parlamentarios RN piden reforzar la Segpres tras revés en proyecto de Sala Cuna

A pesar de que era un debate que RN se resistía a abrir, paradojalmente fueron los mismo dirigentes del partido los que abrieron la discusión.

En el oficialismo hay un reconocimiento transversal a la trayectoria del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), quien primero como alcalde, después como diputados y senador, es uno de los dirigentes más estimados en su colectividad, a la que ha estado ligado desde incluso, su etapa previa como militante del extinto Partido Nacional.

Sin embargo, su desempeño como titular de la Segpres y por ende principal lazo de La Moneda con el Congreso y otras instituciones como el Tribunal Constitucional y la Contraloría, hoy está bajo la mira, luego de que producto de una seguidilla de descoordinaciones entre el gobierno y el oficialismo, se enredara la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal.

En el debate realizado en el Senado el martes, al Ejecutivo se le cayó la formula de financiamiento del Fondo de Sala Cuna (que era el corazón de la iniciativa) debido a una ofensiva opositora liderada por la senadora Yasna Provoste (DC), quien paradojalmente tiene una antigua amistad política con García.

En el resultado fue clave la ausencia del senador Sebastián Keitel (Evópoli), a quien no se le cursó debidamente un permiso constitucional por salida del país, el que habría bajado el quórum, con lo cual la norma se habría aprobado. No obstante, nadie alertó que el documento respectivo no estaba en la cuenta de esa sesión.

Si bien la tarea es compartida, las miradas se posaron en la Segpres, que es la entidad que en última instancia está a cargo de contar los votos.

En aquella jornada, la misma Provoste, además, logró aprobar una indicación, resistida por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, que concedía la titularidad del derecho de sala cuna a los menores, gracias a votos descolgados del oficialismo. Fue ante esa votación adversa, en la que a Rau se le escuchó la frase: “¡Qué desastre!“.

El problema, recuerdan en el Ejecutivo, es que no es la primera vez que ocurre. De hecho, en la discusión de la megarreforma, la ausencia del senador Enrique van Rysselberghe (UDI), que no fue debidamente coodinada, ya generó cuestionamientos a la Segpres.

Ahora, en conversación con T13 Radio, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, responsabilizó derechamente al ministro García Ruminot, por el tropiezo en el proyecto de Sala Cuna. “Es bien complicado el tema, porque yo creo que el ministro Secretario General de Gobierno debe ser más activo, yo lo he dicho internamente... Tiene que ser más activo en el sentido de coordinar y con los jefes de comité. No puede ser que a veces esta cuestión se caiga porque hay un parlamentario que no haya avisado, o que no sepan que está de viaje, porque son viajes de trabajo”.

Añadió que “ahí tiene que haber una coordinación y, a veces, se han caído por pura falta de pega de coordinación, de conversar. Yo creo que es un tema que lo estamos hablando, de decir ‘oye, sentémonos en la mesa y esto no puede volver a pasar’, digamos. Y, claro, falta experiencia también, por cierto”.

El senador Carlos Kuschel (RN) sostuvo que “han habido varios avisos que debiéramos haber mejorado la situación y no lo hemos hecho”.

En la Cámara, el diputado Luis Pardo (RN), si bien tiene una evaluación positiva de la Segpres en estos seis meses, indicó que siempre se pueden mejorar ciertos aspectos de esta cartera.

“Es necesario hacer un mayor esfuerzo de articulación a nivel de los distintos ministerios y desde luego reforzar los equipos es necesario cuando hay una agenda legislativa intensa como la que estamos teniendo hoy día en seguridad ”, aseguró el Pardo.

Los dardos a la Direpol

El análisis que existe en ambas bancadas de RN -la de senadores y diputados- es que la principal debilidad que hay que en la Segpres es en la Dirección de Relaciones Políticas (Direpol).

En ese sentido, el subjefe de la bancada de senadores, Andrés Longton, en conversación con CNN, aseguró que “el ministro García y la subsecretaria (Constanza) Castillo no están solos en estos, hay equipos detrás y yo creo que en esos equipos hay que hacer una reformulación ”.

En una línea similar, la diputada y vicepresidenta del partido, Ximena Ossandón, afirmó: “Tengo entendido que se está haciendo un análisis hacia el interior de las Segpres”.

“Y probablemente -continuó la diputada- los resultados van a ser, tal vez, algunos cambios, oponer a algunas personas con más canas políticas, para que estas cosas no vuelvan a suceder”.

La senadora Camila Flores (RN), por su parte, sostuvo que el ministro García va a tener que evaluar el cómo quizás robustecer su equipo".

“Hoy día tiene una carga muy pesada que se ve solo en él y me parece que tiene un equipo que hoy día no está dando el ancho para ayudarlo en esta tarea que es muy compleja , que a él le toca hacer tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”, remató la senadora por Valparaíso.

Desde el propio Palacio La Moneda, en privado, reconocen que los flancos a nivel legislativo que ha sufrido el Ejecutivo se deben a la Direpol, repartición que está en manos del Partido Republicano, con Emiliano García, excoordinador de la bancada de diputados de ese partido en el periodo legislativo anterior.

En el oficialismo, además, han apuntado a la jefa de la División Jurídico-Legislativo, Carolina Helfmann. Es recordado, por ejemplo, que no estuvo alerta para la derrota que sufrió el gobierno en el Tribunal Constitucional con el proyecto de Escuelas Protegidas.

En RN, en todo caso, transmiten que la intención es seguir blindando al ministro García. Sobre todo, ya que semanas atrás en la directiva del partido se desplegaron para defender al secretario de Estado, en un escenario en que estaban seguros que en la UDI e Interior querían desmejorar la posición del titular de la Segpres.

La tensión escaló a tal punto que, según publicó La Tercera, la propia presidenta de la colectividad, la senadora Andrea Balladares, habló el tema directamente con el Presidente José Antonio Kast.