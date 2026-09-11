Partidos de la oposición conmemoran el 11-S reivindicando a Allende, con críticas a Kast y llamados a la unidad del sector

Hasta el monumento a Salvador Allende en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, llegaron pasado el mediodía de este viernes, los principales dirigentes de los partidos políticos de la oposición y familiares del expresidente, en conmemoración de los 53 años del Golpe de Estado.

Tras caminar desde la Alameda con Morandé, pasar por la emblemática puerta de Morandé 80 del palacio presidencial, los representantes del Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Comunista (PC), Democracia Cristiana (DC), Frente Amplio (FA), Partido Liberal (PL), realizaron una ceremonia de memoria y homenaje y dejaron una ofrenda floral frente al monumento.

Por ejemplo, durante su discurso, el presidente del PC, Lautaro Carmona, reivindicó la figura del expresidente Allende y relevó la unidad en la oposición.

“En esta ocasión, con satisfacción plena de ser parte de una representación que por acuerdo de los partidos hoy día de oposición, de los partidos que levantamos banderas de cambio, de transformación, de los partidos que sentimos a mucha honra el allendismo estamos presentes aquí”, señaló el comunista.

Al ser consultado respecto del hecho de que el Presidente José Antonio Kast no hubiese realizado ningún acto de conmemoración por los 53 años del Golpe de Estado, Carmona sostuvo que: “Los códigos que está usando el Presidente Kast hablan muy mal del Presidente, lo empequeñecen mucho”.

“A él le tocaba otra conducta. Yo esperaba, por sobre mi diferencia abierta y evidente, que tuviera una mirada larga de que este país no termina mañana, que este país tiene mucha historia hacia adelante y que un hecho como el que estamos hoy día conmemorando no había ocurrido nunca en sobre 200 años de República en Chile”, añadió.

Más temprano la timonel del PS, senadora Paulina Vodanovic, cuestionó también decisión del Mandatario y sostuvo que: “El Presidente incumple con un deber del Estado que es precisamente recordar una fecha que es un quiebre a la democracia”.

Cabe recordar que durante la mañana, la hija del exmandatario y exsenadora, Isabel Allende, también cuestionó la decisión de Kast: Isabel Allende fue enfática: “Es un poco extraño que, en el primer retorno a la democracia, no se conmemore de manera oficial —ni siquiera a todos los caídos—, como ocurrió en todos los gobiernos, con excepción de este”.

“La memoria también es una forma de defender la democracia, recordar es impedir que el paso vuelva a repetirse”, señaló a su vez la vicepresidenta nacional del PPD, Patricia Campos.