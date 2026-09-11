Kast descarta patrullajes conjuntos con Argentina en Magallanes y remarca que “cualquier navegación ahí se hace con pilotos chilenos”

“Hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos”.

Estas declaraciones del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, al medio de su país A24, pusieron de nuevo a la palestra la polémica sobre el Estrecho de Magallanes.

Al respecto desde el gobierno chileno -a través del ministro de Defensa Fernando Barros y el subsecretario del Interior Máximo Pavez- defendieron que la zona austral pertenece a Chile.

Y luego desde la cartera de Defensa aseguraron que “ Chile y Argentina no tienen patrullajes combinados en Magallanes y el Mar de Drake ”.

El tema no quedó ahí. Más tarde, en un punto de prensa del Presidente José Antonio Kast en el marco de su gira por el sur, el jefe de Estado fue consultado por los dichos de la autoridad argentina.

“Respecto del Estrecho de Magallanes, hemos sido muy claros. El Estrecho Magallanes es chileno, es soberanía chilena. Jamás en el Estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto . Es más, cualquier navegación que se hace en el Estrecho de Magallanes se hace con pilotos chilenos”, zanjó el mandatario.

En esa línea, reforzó: “En cualquier buque se tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija las maniobras de esa embarcación. Por lo tanto, el Estrecho de Magallanes es y será siempre chileno y la soberanía está determinada, más allá de lo que diga cualquier persona. En esto está muy claro, si hay tratados internacionales”.