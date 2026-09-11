Ojos de la llave: las clases de cueca del subsecretario Silva, el mensaje del ministro Barros a Ossandón y el llamado de atención de Frei a Aylwin

El mensaje de Barros a Ossandón

Ayer por la tarde, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados Ximena Ossandón (RN) recibió un mensaje en su teléfono. Era el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien le escribió para preguntarle por las declaraciones que ella dio a este medio sobre las descoordinaciones que ha evidenciado el secretario de Estado.

“Quizás una de las reflexiones que se puede hacer ya en estos meses es la necesidad de contar con ministros que vean la gestión de gobierno como un todo, conscientes de la necesidad de plasmar un proyecto político de gobierno y con altura de Estado. El Presidente debe considerar ese elemento y prescindir de quienes parecieran velar solo por sus carteras, a ratos con agenda propia”, dijo la diputada, consultada por Barros.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Al leer el mensaje, Ossandón optó por resolver las cosas con un llamado telefónico. En esa conversación, de acuerdo a quienes supieron de ella, la diputada le respondió que no se refería a él, que no mencionó su nombre. Según las mismas fuentes, el intercambio entre ambos ayudó a limar asperezas. Tanto así, que quedaron de conversar cuando tengan la oportunidad.

Quienes conocen a ambos, destacan que han tenido una buena relación durante este período legislativo. De hecho, distintos parlamentarios de las comisiones de Defena aseguran que se han sentido escuchados por el ministro. Por lo mismo, las palabras de Ossandón sorprendieron a Barros.

En las últimas semanas, el estilo del ministro Barros, caracterizado por no evadir temas, le ha valido varias críticas. “Las salidas de libreto del ministro Barros provocan que el Presidente Kast se vea dañado”, dijo el diputado Álvaro Carter (republicano). “El problema del ministro Barros es que habla más de la cuenta, se involucra en temas que no son propios de la defensa nacional”, planteó la senadora Camila Flores (RN).

El intensivo de cueca del subsecretario Luis Silva

Las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina. Y, como cada año, son varias las autoridades que sufren con la posibilidad de que un pie de cueca les juegue una mala pasada y terminen transformándose en meme o virales en redes sociales.

Lo que todos piensan, al menos en privado, es hacer todo lo posible para no “mandarse un Lagos Weber”, en referencia a la icónica performance del exsenador que dejó al descubierto que por mucho empeño que se le ponga, la cueca no perdona si no se sabe bailar como corresponde.

Para evitar bochornos, varias autoridades de gobierno se han puesto el parche antes de la herida y tomaron clases intensivas.

Ese es el caso, por ejemplo, del subsecretario de Justicia, Luis Silva (Republicano), quien todos los domingos, durante los últimos dos meses, se ha preparado con un amigo que, según quienes han sabido de esto, comentan que es un verdadero experto en el baile nacional.

03.08.2026 Subsecretario de Justicia Luis Silva Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Silva dio por hecho que, siendo subsecretario, le tocaría bailar en la fonda del Ministerio de Justicia y por eso decidió ponerse el poncho y evitar tener que descartarse cuando en actividades oficiales o internas de su cartera lo inviten a salir a la pista.

Sumergirse en los pasos de cueca, en todo caso, no es algo totalmente desconocido para él. Cuando fue candidato también tomó un par de clases.

Quienes saben de las fiestas que se celebrarán en Justicia comentan que es seguro que bailará en la fonda que se realizará en dependencias del ministerio este lunes 14 de septiembre y, de acuerdo con sus cercanos, dependerá de su desempeño si se anima o no a repetirse el plato en la inauguración de los festejos en el Parque O’ Higgins.

“Chile, te quiero”: el sello dieciochero que La Moneda instaló en su patio

“Chile, te quiero” es el nombre de la campaña que lanzó el gobierno de José Antonio Kast con motivo de las Fiestas Patrias. La iniciativa ya había tenido una primera intervención en el frontis de La Moneda, con volantines que representaban a las 16 regiones del país.

Este jueves, en tanto, el Ejecutivo sumó un nuevo elemento: instaló en el Patio de los Naranjos unas letras de gran tamaño con la frase “Chile, te quiero”, al estilo de los letreros que suelen instalarse en plazas de armas y balnearios. La intervención rápidamente se convirtió en una parada para quienes realizan el recorrido patrimonial por Palacio, quienes aprovechan el montaje para fotografiarse.

El llamado de atención de Eduardo Frei a Mariana Aylwin

Intentó entrar en silencio. Pasadas las 9:30 horas de este miércoles, la exministra Mariana Aylwin procuró bajar por las escaleras del auditorio del Centro Cultural de La Moneda, lleno a tope, de forma discreta, para sentarse en la primera fila. Era una de las expositoras del lanzamiento del estudio “Identidad Nacional y Cohesión Social: Chile en Perspectiva”, de AthenaLab, que ya había comenzado cuando ella llegó.

08/07/2026 - LLEGADA EX PRESIDENTES PALACIO DE LA MONEDA. EN LA FOTO MARTA LARRAECHEA Y EDUARDO FREI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

El invitado de honor a la instancia fue el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien estaba parado en el escenario para dar las palabras de inicio del lanzamiento cuando la hija de Patricio Aylwin entró al auditorio. “La estábamos esperando, Mariana, para que pudiéramos partir”, ironizó el exmandatario, quien desató risas en la audiencia. La exmilitante democratacristiana sonrió incómoda y tomó asiento. Una vez en su puesto, el exsenador comenzó su exposición.

El round entre Naveillán y Cretton que se desató en la comisión de Seguridad

Un minuto y medio de un tenso enfrascamiento tuvieron los diputados Gloria Naveillán (libertaria) y Eduardo Cretton (UDI), luego de que la Comisión de Seguridad aprobara una indicación relativa al proyecto antibarracadas.

La molestia de la diputada fue por el rechazo de Cretton a una norma que impedía, a juicio de ella, que en el futuro los camioneros pudiesen cortar el tránsito con las protestas que suelen hacer reclamando seguridad para su gremio.

Valparaíso 04 de Septiembre 2024. Comisión Seguridad Ciudadana. Continuar la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señores Fidel Espinoza, Iván Flores, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Manuel José Ossandón, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas, boletín N°16.180-25 (S) (refundido con boletines N°s.16.210-25 (S), 16.224-25 (S), 16.235-25 (S) y 16.239-25 (S)). Con urgencia calificada de “suma”. Fotografía:- Johanna Zárate Pérez.

“¿Qué pasa si el día de mañana tenemos un gobierno zurdo de nuevo y qué pasa si queremos tomarnos la carretera de nuevo? ¡Cagamos!”, le recriminó la libertaria al diputado.

La puja de la alcaldesa San Martín por un valioso libro

Sorpresa causó entre diversos coleccionistas el interés de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, por un antiguo libro de la comuna: “Las Condes”, obra de Carlos J. Larraín, es un preciada pieza literaria, de la que existen pocas copias en la actualidad, y cada vez que sale una a la venta, dura pocos segundos disponible. La jefa comunal llegó a ofertar por él a través de Instagram.

“Hola, lo quiero! Te escribo por interno ❤️”, publicó en la cuenta de la Librería de Santiago, que vendía el ejemplar que fue publicado en 1952 y consta de 365 páginas en $ 90.000. Y aunque había otros interesados, San Martín terminó adquiriendo el libro, el que le fue despachado esa misma jornada.

Una vez que recibió el libro, la alcaldesa manifestó su emoción a través de sus redes sociales: “Esto es un tesoro, es un libro de la comuna de Las Condes de 1952. Estoy hojeándolo, es una maravilla de nuestra historia. No me pude resistir, lo ví y lo tuve que comprar. Lo estoy revisando con mucho cuidado porque es muy antiguo”, dijo.

El libro incluye material inédito de la comuna, con láminas y planos desplegables de cómo era, cuando incorporaba dentro de su territorio lo que hoy es Vitacura y Lo Barnechea.