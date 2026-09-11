Boric participa en ceremonia de conmemoración del Golpe de Estado y señala que la historia “no la pueden borrar”

Hasta el Cementerio General llegó la mañana de este viernes 11 de septiembre el expresidente Gabriel Boric, junto a los máximos dirigentes de los partidos políticos de oposición, para participar en una ceremonia de conmemoración a las víctimas del Golpe de Estado.

El encuentro es en el mausoleo del fallecido expresidente Salvador Allende. Hasta allí llegó el exmandatario acompañado de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

La ceremonia se da en medio de cuestionamientos al gobierno, desde donde no se ofrecerá un acto conmemorativo oficial por los 53 años del Golpe de Estado. De hecho, el Presidente José Antonio Kast, no estará en La Moneda esta jornada, puesto que tendrá una serie actividades en la Región de Los Ríos.

En ese marco, Boric, en diálogo con 24 Horas, señaló: “No voy a entrar en polémicas”.

El expresidente se refirió a la figura de Allende y a las consecuencias del Golpe en la sociedad. “Para mi la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar” , sostuvo, agregando que “es algo que todos los días nos recuerda por qué estamos acá”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Yo siempre le decía a los familiares de la agrupación de Detenidos Desaparecidos y de ejecutados políticos, que sin ellos nosotros no estaríamos acá y que, por lo tanto, su lucha sigue vigente también en las nuevas generaciones”, indicó.

En ese sentido, señaló que “acá estamos conmemorando a un presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo de Chile para que no corriera más sangre”.

“Y toda la gente que en 17 años de oscuridad cayó, pero también a los que sobrevivieron, a los que lucharon, a los que levantaron la alegría en medio del dolor y la desesperanza”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que “ en esta conmemoración, por cierto hay un dolor, un desgarro, pero también hay esperanza , y así me la tomo yo, y así es lo que le transmito también a las nuevas generaciones, que es importante jamás olvidar”.

“No necesitamos ceremonias oficiales para recordar la historia”

En su intervención en la ceremonia, el expresidente destacó la importancia de recordar la historia. “ Es importante que en tiempos en donde la memoria se intenta silenciar , en donde al final hay quienes siempre han creído y quienes hoy día nuevamente ratifican que lo mejor es dar vuelta a la página y olvidar, hay un pueblo que siempre va a decir eso que no”.

“Quiero tratar de transmitirles con duelo y con esperanza, que en esa historia, aunque hayan quienes pretendan negarla, siempre van a haber lecciones que sacar para poder actuar en el presente. Porque acá no estamos en una conmemoración que sea solamente para el recuerdo o la nostalgia, estamos en una conmemoración que también es de futuro”, sostuvo.

En ese sentido, Boric planteó que este día hay “que defenderlo. La memoria que se activa en este día como una herramienta de acción política”.

Junto con ello, lanzó: “No necesitamos ceremonias oficiales para recordar la historia. Yo quiero decirle a los chilenos y chilenas que la historia de Chile no se borra, que está en nuestros corazones y que de nuestros corazones calientes, ardientes va a seguir transmitiéndose siempre de generación en generación”.