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    Canciller se reúne con el director del Instituto Antártico Chileno por histórico proyecto de renovación de Base Escudero

    El plan, que en mayo obtuvo aprobación ambiental, busca la renovación integral de la principal estación científica del Inach en el continente helado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el director del Instituto Antártico Chileno (Inach), Gino Casassa Rogazinski, para abordar los avances y dar un impulso decidido al proyecto de reposición de la Base Escudero.

    El proyecto busca renovar las instalaciones del instituto en el continente helado.

    La Base Profesor Julio Escudero, ubicada en la Isla Rey Jorge y construida en 1995, es la principal estación científica de Chile en la Antártica de operación continua durante todo el año.

    Desde Cancillería explican que esta instalación ha sufrido múltiples deterioros producto de las rigurosas condiciones ambientales y del paso del tiempo, haciendo imperiosa su reposición.

    La propuesta realizada por Inach considera reconstruir la base, ampliando su superficie a 3.594 metros cuadrados, incorporando criterios de sustentabilidad, uso de energías renovables no convencionales, módulos habitacionales, cinco laboratorios, galpones para servicios y vehículos, además de un refugio y aumenta la capacidad de 60 a 98 personas en verano.

    “La Antártica es una prioridad para nuestro país. En ese sentido, la ejecución de este proyecto de reposición de la principal estación del programa antártico nacional es esencial para seguir proyectando nuestra soberanía por medio de la labor del Instituto Antártico Chileno, el cual fomenta el desarrollo de la investigación, la construcción de conocimiento y la cooperación internacional, realizando acciones de divulgación antártica hacia la ciudadanía y las nuevas generaciones”, señaló el canciller Pérez Mackenna.

    El proyecto cuenta con aprobación ambiental por parte del Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico desde mayo de este año y forma parte de la cartera de iniciativas de la nueva versión del Plan de Zonas Extremas (PDZE) 2025-2035 de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, aprobado por el Consejo Regional (CORE) y el nivel central, donde se contempla el financiamiento de la ejecución de obras de la base.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará junto al Ministerio de Obras Públicas, con el que existe un convenio de colaboración como unidad técnica de esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa, el GORE de Magallanes y la Antártica Chilena, además de otras instituciones competentes, para dar la mayor celeridad a la materialización del proyecto.

    Más sobre:RR.EE.Instituto Antártico ChilenoAntárticaFronterasSoberaníaChile tricontinentalCancilleríaFrancisco Pérez Mackenna

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