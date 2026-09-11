Extraditan a Martín de los Santos desde Brasil: llegará este viernes a Chile
De acuerdo a la información policial, el sujeto llegaría cerca del mediodía al país.
Durante la mañana de este viernes se confirmó la extradición de Martín de los Santos desde Brasil.
Fuentes de este diario explican que De los Santos está siendo trasladado por personal de la PDI, esposado y abordó de un vuelo Latam que inició su viaje en Sao Paulo. Arribará a Santiago cerca de las 11.30 horas.
De los Santos fue entregado por la Policía Federal de Brasil a personal de la Interpol de la Policía de Investigaciones, que cumple con los protocolos de extradición y las coordina y ejecuta.
Una vez aterrice en Chile, se le harán los ingresos de control migratorio que corresponda y posteriormente será trasladado al cuartel de OCN Santiago Interpol, en Independencia.
Ahí se le hará un pequeño chequeo médico, los trámites administrativos, y posteriormente va a ser puesto a disposición de los tribunales.
El caso por el que se extraditó a De los Santos
Martín De los Santos es investigado por la grave agresión contra Guillermo Oyarzún, un adulto mayor que se desempeñaba como conserje en un edificio de Vitacura.
En junio pasado se realizó la audiencia de preparación de juicio oral. En la ocasión, el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, explicó que “se decretó la rebeldía y el sobreseimiento temporal de la causa hasta materializar su extradición”.
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