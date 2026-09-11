“El gobierno se equivocó”: senador Araya critica decisión de Kast de no conmemorar el 11 de septiembre

Sin un acto oficial y con visita a la Región de Los Ríos. Así definió el Presidente José Antonio Kast su agenda para este viernes, en su primer 11 de septiembre en La Moneda, fecha en que se conmemoran 53 años del golpe de Estado.

Una de las primeras voces que se refirió esta jornada a la decisión del Mandatario fue el senador del PPD, Pedro Araya, quien expuso que este viernes “debió haber sido un día de reflexión”.

En diálogo con radio Duna, el parlamentario señaló que el 11S “debía ser un día de pensar qué es lo que pasó en Chile cuando no fuimos capaces de mantener el diálogo democrático que terminó en una dictadura brutal, con miles de personas detenidas, desaparecidas, torturadas y exiliadas. Eso tiene que llamar a la reflexión”.

En ese sentido, subrayó que, a su parecer “efectivamente el gobierno se equivocó en este tema, porque no puede pretender tratar de borrar parte de la historia de Chile ”.

Para el senador esa reflexión debiera partir “desde el Presidente de la República. Es lo que uno hubiera esperado como un tema republicano, como lo han hecho todos los presidentes desde que retornó la democracia”.

En concreto, dijo que hubiese esperado “que se realizara algún tipo de ceremonia en el Palacio de la Moneda para recordar lo que ocurrió”.

Pese a ello, aseguró que no le sorprende la decisión del Mandatario. “Conocemos el historial del Presidente José Antonio Kast, entonces no tiene que llamar a sorpresa que probablemente haya querido tratar de cambiar la agenda ”.

“Pero su cambio de agenda no cambia lo que ocurrió en Chile, que esta es una fecha que sigue dividiendo al país y que en esa lógica es lo que uno espera, que la principal autoridad del país dé más que una señal”, sostuvo.