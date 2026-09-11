Carmona califica como “error político” ausencia de acto oficial por el 11 de septiembre y emplaza a Kast: “Él debe dar una señal”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó este viernes 11 de septiembre, la ausencia de actos oficiales del Gobierno por los 53 años del golpe de Estado.

En conversación con Radio ADN, Carmona criticó al Presidente José Antonio Kast, calificando la decisión como un “error político para alguien que, si asumo yo, declara, está por fortalecer y profundizar el sistema democrático en Chile”.

“El Estado institucionalmente tiene que decir esto no puede ocurrir, y él debe dar una señal”, agregó Carmona, añadiendo que “no permitió, digamos, actividades incluso que pudieran dar convergencias de miradas, con coincidencia, a lo menos en que estamos todos disponibles a que nunca más en Chile ocurra lo mismo.”

“Hay una dimensión que lo supera, cuando uno alcanza una dimensión de representación país, se socializa, no se pertenece a sí mismo, tiene que responderle a todo el país. Y no es ni jefe de barra, ni es jefe de comité, ni presidente de partido, no, él superó eso”, sostuvo.

En la misma línea, Carmona afirmó que “imagino que habrá alguna reflexión en la intimidad, que no saque cálculo de cuántos votos gana o pierde, que le parecerá que fue una atrocidad humana”, enfatizando que “Una cosa son las fuerzas políticas y otra cosa son las tareas que se tienen, que son del Estado, no son del partido que ganó la elección”.

Por otro lado, respecto a la derrota en las últimas elecciones, Carmona sostuvo que respondió a temas de seguridad pública, situación económica y otras insatisfacciones ciudadanas, más que al debate sobre derechos humanos y el golpe de Estado.

“Se pronunciaron 5 millones que antes no votaban. Y bueno, se pronunciaron como lo hicieron y los resultados fueron los que fueron”, mencionó.

Al abordar la figura del expresidente Salvador Allende, Carmona mencionó que “es uno de los gobiernos más democráticos, si no el más democrático de la historia de Chile. Yo tengo esa visión. Y ese gobierno fue tan democrático que no era posible derrotarlo que no fuera con un golpe de Estado ideado en Estados Unidos”.