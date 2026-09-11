SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sergio Bitar emplaza a Kast por falta de acto por el 11-S: “Presidente, tenga sensibilidad con los que no piensan como usted”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el exministro de Mineria del gobierno de Salvador Allende, hizo un llamado para que esta fecha genere unidad y una reflexión para acercarnos: "Todos somos responsables de lo que pasó"

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Un poco menos de 24 horas antes de que se produjera el Golpe de Estado, donde murió el Presidente Salvador Allende, el exministro de Minería de su administración, Sergio Bitar, estuvo junto a él. Ahí el entonces Mandatario le informó a sus colaboradores que al día siguiente, el 11 de septiembre de 1973, llamaría a un plebiscto sobre la continuidad de su gobierno, en la Universidad Técnica del Estado. Un hecho que nunca se materializó.

    Justo 53 años después, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el también extimonel del PPD, reflexiona sobre esta fecha y cuestiona que el Presidente José Antonio Kast no haya convocado a ningún acto de conmemoración para recordar este momento tan significativo de la historia de Chile.

    “Yo lamento que este gobierno haya decidido no hacer nada hoy día. Siempre, incluso con el gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera, hubo algún acto que rememorara la muerte de un Presidente bombardeado en La Moneda. Son hechos históricos que requieren cierta sensibilidad más allá de la ideología”, partió diciendo el exsenador PPD.

    Bitar añadió que: “El gobierno este no va a hacer nada, a mí me apena, porque yo creo que han pasado muchos años como para que haya un gesto de sensibilidad con el otro. En La Moneda debe haber alguien que quiera, por lo menos, meditar lo que pasó ese día, para que nunca más ocurra, pero bueno, no ha sido así. Lo lamento, el gobierno tiene que hacer las cosas de otra manera, Presidente, tenga sensibilidad con los que no piensan como usted, no es el tiempo de confrontarse, Chile necesita ahora unirse y para unirse, tiene que usted ponerse en el zapato de los otros”.

    Respecto de este último punto, Sergio Bitar realiza un llamado a la ponderación de los hechos ocurridos hace ya más de cinco décadas: “Después de todos estos años, todos somos responsables de lo que pasó, todos. O sea que en lugar de que sea un acto de confrontación, estoy o no estoy por el Golpe, que siempre va a existir, unos estaban, otros no, es un momento de reflexión de cómo nosotros sacamos conclusiones de lo que pasó y nos autocriticamos con el afán de acercarnos”.}

    “No debe ser un momento de división, tiene que ser un momento de reflexión de lo que debemos hacer hacia adelante”, añadió.

    Asimismo, si bien Bitar valoró cómo el expresidente Gabriel Boric haya reflexionado sobre el actuar de quienes estuvieron antes que él en el poder, reconoció que durante la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, bajo su administración, hubo un error: “No hubo sentido de autorreflexión”.

    Así Bitar - quien hace poco lanzó su libro “Ocho Presidentes y un dictador. Testimonio y lecciones de una época decisiva”- quien ha sido testigo o protagonista político de más de seis décadas de la historia chilena, realizó otra reflexión: “Y no me siento un enemigo de este gobierno, tengo diferencias serias, creo que no lo está haciendo bien, pero eso es otro cuento. Pero en un momento de división de esta naturaleza yo habría esperado un gesto menos ideológico”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónSergio Bitar11 S11/S11-SGolpe de Estado11 de septiembreAugusto PinochetSalvador AllendeDictador

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán

    PDI incauta granadas, municiones y más de $11 millones en efectivo en Los Vilos: dos personas quedaron detenidas

    Municipalidad de Pitrufquén decreta tres días de duelo comunal por incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos

    Partió como una moción de senadores RN: cómo se articuló el primer triunfo de la agenda ACOT del gobierno

    Lo más leído

    1.
    El desplome de las expectativas: el balance puertas adentro de los seis meses de Kast

    El desplome de las expectativas: el balance puertas adentro de los seis meses de Kast

    2.
    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    3.
    Sebastián Kraljevich y gobierno de Boric: “El tiempo va a ser generoso, también nos pasa con el Presidente Piñera”

    Sebastián Kraljevich y gobierno de Boric: “El tiempo va a ser generoso, también nos pasa con el Presidente Piñera”

    4.
    Iván Poduje y fondos para reconstrucción: “El tema de financiamiento tiene que resolver el Ministerio de Hacienda”

    Iván Poduje y fondos para reconstrucción: “El tema de financiamiento tiene que resolver el Ministerio de Hacienda”

    5.
    Paul Sfeir se despide del Congreso y de la bancada republicana

    Paul Sfeir se despide del Congreso y de la bancada republicana

    6.
    Juan Luis Castro (PS): “Ser oposición no es una condena a rechazar el diálogo con el gobierno”

    Juan Luis Castro (PS): “Ser oposición no es una condena a rechazar el diálogo con el gobierno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”
    Chile

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    PDI incauta granadas, municiones y más de $11 millones en efectivo en Los Vilos: dos personas quedaron detenidas

    Municipalidad de Pitrufquén decreta tres días de duelo comunal por incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos

    Celebrar sin tener que lamentar
    Negocios

    Celebrar sin tener que lamentar

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La meta del 6,5%

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia
    Tendencias

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio recibe al Ipswich de Marcelino Núñez por la Premier League
    El Deportivo

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio recibe al Ipswich de Marcelino Núñez por la Premier League

    Leyenda del Ajax y Barcelona se aleja del fútbol por problemas de salud: “Existe un riesgo muy elevado”

    De la cima al fondo: el dispar presente del Betis de Pellegrini y el Sevilla de Suazo en los límites salariales de LaLiga

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”
    Cultura y entretención

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”

    Ana María Stuven: “Las mujeres han vivido desigualdades y subordinación, pero han sido también agentes históricos”

    Nicolás Zárate: “No tiene sentido hacer películas con el punto de vista de la gente que piensa como uno”

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego
    Mundo

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán

    Rusia asegura que todavía no discutió si Putin viajará al G20 en Estados Unidos tras solicitud de cara a cara de Zelenski

    Fiestas patrias, comida y culpa
    Paula

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio