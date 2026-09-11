Sergio Bitar emplaza a Kast por falta de acto por el 11-S: “Presidente, tenga sensibilidad con los que no piensan como usted”

Un poco menos de 24 horas antes de que se produjera el Golpe de Estado, donde murió el Presidente Salvador Allende, el exministro de Minería de su administración, Sergio Bitar, estuvo junto a él. Ahí el entonces Mandatario le informó a sus colaboradores que al día siguiente, el 11 de septiembre de 1973, llamaría a un plebiscto sobre la continuidad de su gobierno, en la Universidad Técnica del Estado. Un hecho que nunca se materializó.

Justo 53 años después, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el también extimonel del PPD, reflexiona sobre esta fecha y cuestiona que el Presidente José Antonio Kast no haya convocado a ningún acto de conmemoración para recordar este momento tan significativo de la historia de Chile.

“Yo lamento que este gobierno haya decidido no hacer nada hoy día. Siempre, incluso con el gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera, hubo algún acto que rememorara la muerte de un Presidente bombardeado en La Moneda. Son hechos históricos que requieren cierta sensibilidad más allá de la ideología ”, partió diciendo el exsenador PPD.

Bitar añadió que: “El gobierno este no va a hacer nada, a mí me apena, porque yo creo que han pasado muchos años como para que haya un gesto de sensibilidad con el otro. En La Moneda debe haber alguien que quiera, por lo menos, meditar lo que pasó ese día, para que nunca más ocurra, pero bueno, no ha sido así. Lo lamento, el gobierno tiene que hacer las cosas de otra manera, Presidente, tenga sensibilidad con los que no piensan como usted, no es el tiempo de confrontarse, Chile necesita ahora unirse y para unirse, tiene que usted ponerse en el zapato de los otros ”.

Respecto de este último punto, Sergio Bitar realiza un llamado a la ponderación de los hechos ocurridos hace ya más de cinco décadas: “Después de todos estos años, todos somos responsables de lo que pasó , todos. O sea que en lugar de que sea un acto de confrontación, estoy o no estoy por el Golpe, que siempre va a existir, unos estaban, otros no, es un momento de reflexión de cómo nosotros sacamos conclusiones de lo que pasó y nos autocriticamos con el afán de acercarnos”.}

“No debe ser un momento de división, tiene que ser un momento de reflexión de lo que debemos hacer hacia adelante”, añadió.

Asimismo, si bien Bitar valoró cómo el expresidente Gabriel Boric haya reflexionado sobre el actuar de quienes estuvieron antes que él en el poder, reconoció que durante la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, bajo su administración, hubo un error: “No hubo sentido de autorreflexión”.

Así Bitar - quien hace poco lanzó su libro “Ocho Presidentes y un dictador. Testimonio y lecciones de una época decisiva”- quien ha sido testigo o protagonista político de más de seis décadas de la historia chilena, realizó otra reflexión: “Y no me siento un enemigo de este gobierno, tengo diferencias serias, creo que no lo está haciendo bien, pero eso es otro cuento . Pero en un momento de división de esta naturaleza yo habría esperado un gesto menos ideológico ”.

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