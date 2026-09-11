Asociación Chilena de Municipalidades llama al gobierno a retomar el diálogo por cambios a ordenanza de construcción

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) llamó al gobierno a retomar el diálogo sobre la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo retirara el reglamento de su revisión en la Contraloría General de la República.

“El gobierno está revisando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y desde la Asociación Chilena de Municipalidades vemos ahí una oportunidad: sentarnos a conversar para que la norma refleje la diversidad de Chile . Una comuna costera no enfrenta los mismos desafíos que una comuna urbana, y eso también es cierto para las comunas rurales. Incorporar esas diferencias no complica la ordenanza: la hace más precisa y más útil para quienes la aplican todos los días”, aseguró el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

Los alcaldes han levantado varios puntos que podrían afectar la planificación urbana de las comunas y particularmente sensible es el aumento de la densidad por hectárea sin evaluar capacidad de agua, alcantarillado, vialidad u otros factores.

“Una OGUC no se puede modernizar por decreto. Necesitamos una mesa de trabajo que incorpore a municipios, gobierno, sector privado, academia y comunidad. Invitamos al ministro Iván Poduje a liderar este diálogo y esperamos que el Gobierno corrija el rumbo para construir una normativa moderna y equilibrada”, aseguró el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

Otro punto que ha sido cuestionado es que las constructoras no necesitarán contar con estacionamientos en edificios que se ubiquen cerca de la red de Metro y buses, lo que, según los ediles, provocará atochamiento de autos en las calles.