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    Diputada Jéldrez y posibles actos de la derecha por el 11-S: “Si hay cenas, hay conmemoraciones, deben existir en una circunstancia de respeto”

    La parlamentaria republicana también respaldó la decisión del Presidente José Antonio Kast de no realizar un acto oficial por la histórica fecha: "Mostrar que en La Moneda se sigue trabajando, mostrar que tenemos muchos temas más relevantes, mirar hacia el futuro más que mirar hacia el pasado, es un gran acierto".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    La diputada republicana por la región de Arica y Parinacota, Stephanie Jéldrez, abordó con Desde la Redacción de La Tercera la postura del Presidente José Antonio Kast de no realizar un acto de conmemoración oficial por el 11 de septiembre.

    Al respecto, señaló que finalmente esta decisión sería un acierto: “Mostrar que en La Moneda se sigue trabajando, mostrar que tenemos muchos temas más relevantes, mirar hacia el futuro más que mirar hacia el pasado, es un gran acierto y yo creo que la ciudadanía lo va a valorar”.

    Yo creo que si salimos a preguntarle a la gente a la calle, el 80% va a decir preferimos que el presidente esté trabajando y que este tema de una vez por todas lo miremos con una perspectiva de tiempo, una perspectiva histórica y respetando también lo que piensa cada persona”, destacó la parlamentaria oficialista.

    Jéldrez también aplicó esa misma lógica para algún eventual acto respecto al 18 de octubre: “Yo también llamaría a que pudiéramos superar, por ejemplo, el 18 de octubre, que sí fue una fecha que yo tuve que vivir, que sí fue una fecha que me marcó profundamente, donde yo perdí mi negocio, donde vi cómo apedraban los negocios de mi ciudad, cómo se caía el comercio. Eso fue una fecha muy dolorosa para mí (...) Hagamos el ejercicio de superar los momentos dolorosos e históricos de Chile, pero para todos”.

    Sin embargo, también considera que existe la libertad por parte de representantes de la derecha que quieran hacer actos en admiración, por ejemplo, a la figura del dictador Augusto Pinochet.

    “En ese aspecto yo creo que viva la libertad, si hay cenas, hay conmemoraciones, deben existir en una circunstancia de respeto, y ese, y si hay alguna crítica que yo pudiera hacer la hago en ese tono”, comenzó señalando.

    Para continuar: “Se dio el espacio históricamente para que un sector pudiera reivindicar a su figura, para que un sector pudiera vivir su dolor tranquilamente, se le pidiera perdón. Pero ¿Qué pasaba con el otro resto de los chilenos, que también existían, que también sufrieron? Ellos tienen también su legítimo derecho en libertad de vivir esta conmemoración como ellos la sientan, y en eso viva la libertad".

    Por otro lado, consultada respecto a la postura de su partido sobre esta histórica fecha, Jéldrez remarcó: “Así como un tema que aborde la agenda, claramente no”.

    Indultos presidenciales por el 18 de octubre: “Es algo que todos los republicanos queremos”

    Durante la conversación también salió a la palestra el interés creciente por parte del oficialismo de un gesto del Presidente Kast en materia de indultos por casos de uniformados condenados en el estallido social.

    Yo creo que es algo que todos los republicanos queremos, que todas las personas que vivimos el 19 de octubre y que vemos la injusticia de aquellos carabineros que hoy están apresados”, enfatizó la parlamentaria.

    También respaldó que el mandatario se tomara el tiempo necesario para esta determinación.

    El Presidente sabrá cómo toma la decisión y cuál es el ritmo que le da a esto. ¿Por qué? Porque tampoco el Presidente quiere utilizar este tema ni para subir en la encuesta, ni para utilizarlo mediáticamente, ni para quedar bien con un sector. Es un tema tremendamente doloroso para las familias que lo están sufriendo, es un tema humanitario también. Entonces, necesitamos tratarlo con la solemnidad que merece y en eso el Presidente de la República es experto", señaló Jéldrez.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRStephanie Jéldrez11 de septiembreIndultos18 de octubreGolpe de Estado

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