Hutíes toman estratégica isla cercana a estrecho de Bab el-Mandeb, vía clave para el transporte marítimo de petróleo
Según Axios, Trump rechazó la llamada del príncipe heredero saudita para ataques norteamericanos contra los hutíes. Los expertos afirman que los acontecimientos en Yemen podrían otorgar a Irán mayor influencia en cualquier negociación con Estados Unidos.
Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, alcanzaron el viernes la estratégica isla de Perim, en el estrecho de Bab el-Mandeb, según informaron a Reuters cuatro fuentes del gobierno yemení. Esto podría reforzar su control sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo y aumentar aún más la amenaza para los mercados energéticos en el contexto de la creciente guerra en Medio Oriente.
Anteriormente, dos fuentes del gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita y reconocido internacionalmente, habían declarado que sus fuerzas se habían retirado de Perim y que los hutíes también habían tomado la ciudad costera de Dhubab, en el mar Rojo continental, frente a la isla.
Si los hutíes logran el control total del estrecho de Bab el-Mandeb, situado en el lado opuesto de la península arábiga al estrecho de Ormuz, esto podría otorgar a Irán, su aliado, una ventaja crucial en la guerra contra Estados Unidos, reduciendo el suministro a través de un segundo corredor de tránsito importante y disparando los precios del petróleo.
Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha dependido de la ruta del Mar Rojo desde que el conflicto con Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar una quinta parte del petróleo mundial.
Según informó una emisora hutí, los ataques aéreos sauditas del viernes alcanzaron el aeropuerto de la ciudad portuaria yemení de Moca recientemente tomada por los rebeldes respaldados por Irán, un día después de que los hutíes entraran en Moca, en el Mar Rojo, acercándose así al estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.
El avance de los hutíes amenaza aún más el transporte marítimo comercial en una importante ruta alternativa al estrecho de Ormuz. Sin embargo, Hazam al-Assad, miembro del buró político de los rebeldes, declaró a The Associated Press que no hay motivo de preocupación internacional, y añadió que están respondiendo a la agresión saudita y que sus fuerzas cuentan con una serie de objetivos importantes en caso de que Riad continúe con los ataques.
El viernes, el gobierno iraní pidió el fin del bloqueo saudita a Yemen y manifestó su apoyo a su aliado, los hutíes. En su primer comunicado desde la entrada de los rebeldes al puerto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también instó a reanudar las negociaciones entre Arabia Saudita y los hutíes.
Según los expertos, la captura de Moca por parte de los rebeldes, con vistas a las rutas de los petroleros que salen del Mar Rojo, podría reforzar la estrategia iraní de elevar los precios mundiales del petróleo y el gas para presionar a Estados Unidos. También suscita preocupación por la posible apertura de un nuevo frente tras más de seis meses de guerra en la región, en el que Arabia Saudita se vería obligada a responder.
Los expertos afirman que los acontecimientos en Yemen podrían otorgar a Teherán mayor influencia en cualquier negociación con Estados Unidos. El miércoles, el portavoz de la poderosa Guardia Revolucionaria iraní pidió que cualquier acuerdo negociado con Estados Unidos incluyera a Yemen, la primera referencia explícita a ese frente.
Trump descarta intervenir
En medio de la escalada del conflicto en Yemen, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman (MBS) llamó dos veces al presidente Donald Trump el jueves, instándolo a lanzar ataques contra los hutíes, mientras el grupo respaldado por Irán se acercaba a un punto estratégico vital en el Mar Rojo, según informaron dos funcionarios estadounidenses a Axios.
Sin embargo, Trump rechazó la petición, y los funcionarios estadounidenses recalcaron que, por el momento, el gobierno no tiene previsto intervenir directamente contra los hutíes.
Funcionarios militares y civiles estadounidenses también han comunicado a sus homólogos sauditas en las últimas semanas que la directiva de Trump es mantener a las fuerzas estadounidenses centradas en Irán y en la protección del estrecho de Ormuz, evitando al mismo tiempo la apertura de otro frente militar, añadió Axios.
En todo caso, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, viajó el jueves a Arabia Saudita para mantener reuniones urgentes de coordinación, según informaron dos fuentes con conocimiento del asunto.
El enfrentamiento entre Arabia Saudita y los hutíes se reavivó en julio después de que Riad impidiera que un avión iraní que transportaba a altos funcionarios hutíes de regreso a casa tras el funeral del exlíder supremo iraní Alí Jamenei aterrizara en Saná.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.