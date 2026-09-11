El petróleo anota fuerte caída, pero el Brent apunta a su primer cierre semanal sobre US$ 100 desde mayo

Los precios del petróleo anotan una fuerte caída este viernes, pero el Brent se encamina a cerrar la semana con un alza de 8,4% y sobre la barrera crítica de US$ 100 por barril por primera vez desde mediados de mayo.

El crudo que se cotiza en Londres y sirve de referencia para Chile sufre una corrección de 3,21% a US$ 104,20, mientras que el WTI cae 2,88% a US$ 99,53 por barril. Pese a este retroceso, el referencial para Estados Unidos acumula un alza de más de 12% en la semana.

El West Texas Intermediate (WTI), su par estadounidense, acumula un avance de 9,2% en lo que va de la semana, según los registros de Tradingview.

El retroceso de esta jornada pone fin a cinco sesiones consecutivas al alza para el Brent y a una racha de ocho para el WTI.

Temor a un conflicto largo

De acuerdo con CNBC, los mercados se preparan para una guerra prolongada con Irán, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y de un reporte de The Wall Street Journal según el cual altos asesores de la Casa Blanca discutieron con el presidente Donald Trump la posibilidad de que las hostilidades se extiendan más allá de su actual mandato.

Trump, por su parte, ha dicho que el conflicto terminará después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre, y que tras esa votación también bajarán los precios del petróleo y del gas.

“El conflicto entre Estados Unidos e Irán no solo no cede, sino que se amplía: los rebeldes hutíes tomaron el puerto de Mocha, en la costa yemení del Mar Rojo, acercándose peligrosamente al estrecho de Bab al-Mandeb, otro paso crítico para el flujo de energía”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

“Una vez más, son los temores geopolíticos los que lo impulsan todo”, señaló Jim Reid, de Deutsche Bank, en una nota publicada la mañana de este viernes.