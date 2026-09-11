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    La cerrada defensa de Kylian Mbappé frente a los cuestionamientos en Real Madrid: “Hay críticas que son estúpidas”

    El delantero francés ha sido el foco de los resentimientos de los hinchas, tras dos años sin conseguir la Champions League o LaLiga. “Un futbolista que marca goles nunca será el problema de un equipo”, explicó el galo a L’Equipe.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Kylian Mbappé marcó en la victoria de Real Madrid ante Inter por la Champions. FOTO: UEFA.

    El Real Madrid de José Mourinho todavía no despega. El segundo ciclo del técnico portugués ha mostrado luces y sombras en este inicio de temporada. Si bien logró vencer a Inter de Milán por la Champions League, la caída del viernes de la semana pasada ante el Betis de Manuel Pellegrini sumó numerosas críticas.

    Precisamente, en ese partido ante los sevillanos, el meta Álvaro Valles tapó un penal a Kylian Mbappé. Circunstancia que llenó de cuestionamientos a una de las estrellas y máximo goleador de esta nueva etapa merengue.

    Una imagen que el galo quiere borrar a toda costa. En ese sentido, el galo acumula las ganas de reivindicarse en este año futbolístico que recién comienza, tanto en la cancha como en su desplante frente a los medios.

    Como parte de esta nueva política, en la previa del partido ante los lombardos, el atacante formado en Monaco atendió a los medios en una conferencia del club blanco, situación que no ocurría hace casi dos años. Ahora fue un poco más allá en sus intenciones y accedió a una entrevista con el diario francés L’Equipe en la que enfrentó las críticas sobre su juego.

    “Si la gente olvida mis goles y se enfoca en el trabajo defensivo, no creo que sea algo normal”, comenzó diciendo Donatello, a la vez que agregó que “esto es lo que pasa en la vida de alguien que ha estado tan cerca de la excelencia durante una década”.

    Asimismo, se defendió de las impugnaciones hacia su juego, ya que “no soy nuevo en esto, todo el mundo sabe lo que puedo hacer. Es humano fijarse en lo que alguien no hace. Cuando uno lleva haciendo esto durante 10 años, deja de fijarse en esto, sabemos que podemos hacerlo. En realidad, todo esto no me lo tomo como algo personal”.

    Su defensa

    En su tercera temporada con el gigante blanco, Kiki ha sumado 91 goles en 108 partidos, en todas las competiciones, además de 12 asistencias. Sin embargo, el francés suma solo dos títulos con esa camiseta: la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa. Esa, quizás se ha convertido en la gran deuda que lo hinchas le exigen a su gran figura.

    “Tengo una sana relación con las críticas… hay críticas que son constructivas y otras que son más estúpidas. Sin embargo, eso no me asusta cuando tengo que tomar una decisión… no me digo a mí mismo que seré criticado cuando decido hacer algo. Si sé que mi decisión es correcta o no es correcta, pero es necesaria, no tengo problemas en tomarla. Siempre lo he demostrado, mi actuar desde el pasado ha sido ir de frente”, afirmó el capitán de la selección de Francia.

    En ese escenario, Mbappé reconoce no entender cómo puede haber debate sobre si sus goles contribuyen a ayudar a Real Madrid a ganar títulos, después de que se ha alzado como el principal artillero de esta última versión del proyecto.

    “Eso no tiene sentido. Si no marco goles, me van a preguntar que por qué no los anoto. Como futbolista he aprendido que hay millones de entrenadores en cada partido que uno disputa. Entonces, no todos esos potenciales entrenadores pueden estar contentos”, dijo el artillero.

    En la misma línea, advirtió que “cada uno tiene una opinión, pero en el fútbol el objetivo es marcar más goles que el rival. Un futbolista que marca goles nunca será el problema de un equipo, porque no se ha visto a un equipo levantar títulos sin marcar goles”.

    Más sobre:FútbolKylian MbappéReal MadridChampions LeagueLaLiga

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