Encuentran cuerpo de mujer sin vida en La Florida: se encontraba al interior de una fosa séptica

Un cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en horas de la noche al interior de una fosa séptica en un domicilio en la comuna de La Florida.

Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la noche en pasaje La Alambrada, luego de que personas que estaban siendo fiscalizadas por Carabineros dieran aviso de la situación.

Según explicó el fiscal ECOH, Rodrigo Moya, “Personas que se encontraban siendo fiscalizadas por personal de Carabineros dan aviso que al parecer existía en un domicilio una persona fallecida y en ese sentido se llegó a dicho lugar para los efectos de encontrar en ese caso a la mujer”.

De acuerdo a lo que explicó el cuerpo tendría una data de muerte de entre uno y tres meses.

Respectos a las causas de la muerte, el fiscal señaló que “todavía no se ha podido determinar se están realizando todos los trabajos periciales del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones para el efecto de determinar dicha condición, pero en este caso hasta ahora no se ha podido determinar alguna lesión”.