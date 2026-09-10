A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming. Foto referencial de archivo @erickoficial Lucas Almeida

Este jueves avanzan los partidos por la Copa Libertadores e Independiente del Valle recibe al Flamengo por los cuartos de final.

El conjunto ecuatoriano viene de vencer por 4-1 a Deportes Tolima, mientras que el equipo de Erick Pulgar eliminó a Cruzeiro por 2-1.

Cuándo juega Independiente vs. Flamengo

El partido de Independiente contra Flamengo es este jueves 10 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Olímpico Atahualpa de Ecuador.

Dónde ver a Independiente vs. Flamengo

El partido de Independiente contra Flamengo se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, el canal de Youtube de CHV y la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.