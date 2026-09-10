SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    El cuadro de Erick Pulgar sale a la cancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming. Foto referencial de archivo @erickoficial Lucas Almeida Servicios / La Tercera

    Este jueves avanzan los partidos por la Copa Libertadores e Independiente del Valle recibe al Flamengo por los cuartos de final.

    El conjunto ecuatoriano viene de vencer por 4-1 a Deportes Tolima, mientras que el equipo de Erick Pulgar eliminó a Cruzeiro por 2-1.

    Cuándo juega Independiente vs. Flamengo

    El partido de Independiente contra Flamengo es este jueves 10 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Olímpico Atahualpa de Ecuador.

    Dónde ver a Independiente vs. Flamengo

    El partido de Independiente contra Flamengo se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, el canal de Youtube de CHV y la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresIndependienteIndependiente del ValleFlamengoErick PulgarIndependiente del Valle vs FlamengoIndependiente - FlamengoFlamengo - IndependienteIndependiente del Valle - FlamengoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streaming

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul

    Expresidenta Bachelet viajará a Brasil para participar en lanzamiento de informe de la Cepal

    Canal 13 más que duplica sus pérdidas el primer semestre, pese a aumento en los ingresos

    Gobierno oficializa la categoría de vino de “bajo alcohol” ante cambios de consumo y menores ventas del sector

    Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad

    Golpe a Fiscalía en caso Imperio Ámsterdam: Corte de Santiago revoca prisión preventiva de ocho imputados

    Lo más leído

    1.
    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    2.
    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    4.
    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    5.
    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    6.
    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Expresidenta Bachelet viajará a Brasil para participar en lanzamiento de informe de la Cepal
    Chile

    Expresidenta Bachelet viajará a Brasil para participar en lanzamiento de informe de la Cepal

    Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad

    Golpe a Fiscalía en caso Imperio Ámsterdam: Corte de Santiago revoca prisión preventiva de ocho imputados

    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul
    Negocios

    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul

    Canal 13 más que duplica sus pérdidas el primer semestre, pese a aumento en los ingresos

    Gobierno oficializa la categoría de vino de “bajo alcohol” ante cambios de consumo y menores ventas del sector

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno
    Tendencias

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina
    El Deportivo

    Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina

    Brilla en Europa: Martina Weil logra su mejor tiempo de la temporada y avanza a la final en Budapest

    ¿Cómo se enteró? La profunda reflexión de Vozinha por su nominación al premio Lev Yashin en la ceremonia del Balón de Oro

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”
    Cultura y entretención

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano
    Mundo

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano

    Investigan al candidato Flávio Bolsonaro por financiamiento irregular en el caso de la película sobre su padre

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis