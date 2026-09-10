A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming
El cuadro de Erick Pulgar sale a la cancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Este jueves avanzan los partidos por la Copa Libertadores e Independiente del Valle recibe al Flamengo por los cuartos de final.
El conjunto ecuatoriano viene de vencer por 4-1 a Deportes Tolima, mientras que el equipo de Erick Pulgar eliminó a Cruzeiro por 2-1.
Cuándo juega Independiente vs. Flamengo
El partido de Independiente contra Flamengo es este jueves 10 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Olímpico Atahualpa de Ecuador.
Dónde ver a Independiente vs. Flamengo
El partido de Independiente contra Flamengo se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, el canal de Youtube de CHV y la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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