Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días. Foto referencial de archivo

Esta semana se vuelve a registrar una importante alza en el valor de los combustibles, principalmente para la gasolina y el diésel.

Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar para los próximos días.

Precio de la bencina desde el jueves

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 10 de septiembre:

Gasolina de 93 octanos sube $35,0 por litro

Gasolina de 97 octanos sube $35,0 por litro

Kerosene tiene variación de $0

Diésel sube $89,0 por litro

GLP de uso vehicular baja $6,1 por litro

Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.