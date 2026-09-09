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    Quiroz mantiene su objetivo de tasa de desempleo tras distancia de Rau: “En Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes”

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, proyectó mejores cifras para el empleo para finales de este trimestre y se mantiene en el objetivo de que la tasa de desempleo llegue al 6,5% al final del gobierno.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mantiene su meta de 6,5% para la tasa de desempleo al final de este gobierno. Un objetivo del que su par de Trabajo, Tomás Rau, se distanció.

    Es una meta que impuso el ministro de Hacienda (...) Si tú ves una tasa de desempleo de 9,5%, hay pequeños pasos, ¿cierto? Primero hay que bajarla al 9%“, dijo este martes el ministro Rau.

    Ante este contexto, el ministro Quiroz comentó, en entrevista con radio Bio Bio, que “nosotros en Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes y seguimos empeñados en devolverle a este país el progreso”.

    Respecto a los dichos de su par de la cartera de Trabajo, Quiroz dijo que “lo conversé ayer con él, me dijo que, bueno, había hecho aparentemente una cita mal tomada, no sé, en fin, pero definitivamente él habló de una meta exigente”.

    Respecto a la situación de empleo en el corto plazo que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la tasa de desempleo se ubicó en 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, el ministro espera mejoras en la última parte del año.

    “En lo inmediato va a empezar a haber mejores cifras de empleo el último trimestre, y esperamos que eso se conecte con el primer trimestre del próximo año, porque vamos a hacer un presupuesto que va a ir muy enfocado, con un fuerte énfasis también en obras públicas, en construcción, que son altas demandantes de empleo”, dijo.

    Ipom

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también abordó el último Informe de Política Monetaria (Ipom), que entregó un débil panorama para la economía chilena en el corto plazo.

    “El momento económico es un momento complejo, pero es un momento que está lleno de medidas y de iniciativas que van a cambiarle la cara a nuestro país a corto andar (...) el resultado final del año está muy influenciado por los dos primeros trimestres”, dijo el ministro.

    Sobre las razones que explican las cifras del último Ipom, el secretario de Estado comentó que “aquí hay un tema de herencia muy estructural que va mucho más allá del gobierno anterior. Recordemos los sobrecostos del tema laboral, recordemos el sobreendeudamiento del Estado”.

    “Nosotros como gobierno nos tenemos que hacer cargo de la situación en que hoy estamos, mirando hacia adelante”, dijo.

    Más sobre:EmpleoEconomíaJorge QuirozTomás Rau

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