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    Banco Central proyecta que crecimiento de Chile este 2026 será bajo 1% y recién el 2028 ve un PIB sobre 3%

    De acuerdo al Informe de Política Monetaria, la inflación se ubicará en 4,3% este año, levemente superior al 4,2% previsto en junio. Prevé una caída de la inversión y un menor consumo. Ambas variables repuntarán el próximo año, pero el PIB se mantiene entre 2% y 3% para el 2027.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    17 JUNIO 2026 PRESIDENTA BANCO CENTRAL, ROSANNA COSTA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “La economía local se ha debilitado en el transcurso del año”. Ese es uno de los primeros mensajes que entrega el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre.

    De acuerdo a lo expresado por el ente rector, en el primer trimestre el desempeño de la actividad fue afectado, principalmente, por factores de oferta, mientras a partir del segundo trimestre se hizo presente una debilidad de la demanda, un deterioro del mercado laboral, un debilitamiento de los indicadores de confianza y los efectos negativos del alza de los combustibles en el ingreso de empresas y hogares. A todo esto, se añade el impacto de las adversas condiciones climáticas en el tercer trimestre.

    Dado este escenario, el instituto emisor dijo que “la suma de todos estos elementos lleva a que el escenario central del Ipom reduzca las perspectivas de crecimiento del PIB para este año respecto de junio, desde 1,0/1,75% a 0,25/0,75%”.

    La revisión a la baja se debe principalmente a la mayor debilidad del gasto interno, el desempeño de la economía en julio y una menor producción minera.

    Por lo mismo, se ajustó a la baja la proyección de demanda interna de 2,2% a 1,1% y la inversión de 2,2% a -0,3%. Para el consumo, en tanto, la previsión bajó de 2,2% a 1,7% y el consumo 1,8% a 1,5%.

    Pese a estas malas cifras destaca que “a partir del próximo año, sin embargo, la aprobación de la Ley de Reconstrucción proveería un mayor impulso a la actividad, principalmente a través de la inversión”.

    La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    No obstante, mantuvo la proyección de PIB para el próximo año de entre 2% y 3% en 2027, pero sube la estimación para el 2028 a entre 2,25 y 3,25% en 2028”.

    La inversión repuntará fuertemente el 2027 alcanzando un 8,1%, mientras que la demanda interna registrarán una expansión de 4,1%. Para el consumo, en tanto, se proyecta una leve mejoría llegando a 2,5% y el consumo privado 2,1%.

    En total, resalta que “la proyección considera en torno a 0,5 puntos porcentuales de mayor crecimiento anual en 2027 y 2028 producto de la Ley. La proyección de crecimiento también supone que se irían disipando los factores de oferta que lo afectaron durante este año y que no habría disrupciones significativas por eventos climáticos”.

    Se destaca que el comportamiento de la FBCF (inversión) estuvo afectado por el término de algunas iniciativas de gran tamaño y la postergación de inversiones, con el consecuente impacto en construcción y obras, y la sostenida debilidad del sector inmobiliario.

    Inflación

    En cuanto a la inflación, el ente rector sostiene que “esta variable ha seguido una trayectoria coherente con lo previsto en el IPoM anterior, considerando que la variación anual del IPC total ha oscilado alrededor del 4%, mientras que aquella que excluye los ítems volátiles, se ha mantenido entre 3,2 y 3,4%”.

    La inflación local, en gran parte, ha seguido determinada por el alza del valor de los combustibles, cuyo traspaso a otros precios ha seguido los patrones históricos, en medio del conflicto en Medio Oriente.

    De este modo, la proyección de inflación total sube de 4,2% a 4,3% para fines de 2026 y reitera su convergencia a 3% en el segundo trimestre de 2027.

    De acuerdo al BC, en el corto plazo, “el comportamiento de la inflación estaría determinado por la interacción de los efectos opuestos de las menores presiones de demanda y shocks de costos que siguen siendo relevantes. A mediano plazo, la demanda se recuperaría y el shock de costos se disiparía, con lo que la inflación se ubicaría en su meta en el segundo trimestre del próximo año”.

    17 JUNIO 2026 PRESIDENTA BANCO CENTRAL, ROSANNA COSTA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Política monetaria

    Sobre la política moneria, el BC señala que en su reunión celebrada ayer, se acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%.

    En su comunicado, el Consejo destacó que el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual. Por un lado, siguen presentes los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente, que incluso se han intensificado en lo más reciente. Por otro, si bien se anticipa que la economía local retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad actual sea más persistente que lo previsto.

    De esta forma el Consejo estima que “será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar trayectorias de la inflación distintas de las esperadas y requiera cambios en la política monetaria”.

    De este modo, la evolución futura de la TPM seguirá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos.

    Más sobre:IpomInforme de Política MonetariaBanco Central

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