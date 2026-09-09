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    Culto

    Jazz Monstarz se corona bicampeona de la Final Nacional de Dance Your Style 2026

    La bailarina volvió a quedarse con el título tras imponerse a Dranzer en la batalla decisiva y representará a Chile en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style,que se realizará en Zúrich, Suiza.

    Por 
    Equipo de Culto

    Jazz Monstarz volvió a hacer historia en Red Bull Dance Your Style Chile. La bailarina se coronó campeona de la Final Nacional 2026 y consiguió así su segundo título consecutivo en la competencia, luego de superar una exigente jornada de enfrentamientos que reunió a destacados exponentes de la escena nacional.

    La competencia se desarrolló este sábado 5 de septiembre en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins, donde 16 bailarines se enfrentaron en duelos uno contra uno, sin conocer previamente las canciones que sonarían y con el público como responsable de elegir a los ganadores de cada batalla.

    Jazz Monstarz comenzó su camino al bicampeonato enfrentando a Deloy en octavos de final. En cuartos se midió ante Nico Cancino, mientras que en semifinales superó a Edu, asegurando su paso a la última instancia de la jornada.

    En la gran final, la actual campeona se encontró con Dranzer en un último duelo que terminó inclinando la votación del público a su favor. Con este triunfo en la Final Nacional 2026, Jazz Monstarz se convierte en bicampeona nacional de Red Bull Dance Your Style Chile, reafirmando su lugar entre los nombres destacados del freestyle dance chileno y cerrando una nueva edición de la competencia en el país.

    Sobre el resultado de hoy, Jazz señaló: “No me esperaba ser bicampeona, estoy en shock de verdad, no me lo esperaba. Quiero decir que siempre voy con todo, pero yo juro que no me esperaba este recibimiento de la gente y eso quiere decir que lo que hice hoy día pudo conectar con los corazones de toda la gente que está allá afuera”.

    Acerca de si siente que la visibilización de su título pueda ser inspiración para otras mujeres, comentó: “Para todas las niñas, para todas las niñas y mujeres adultas, de todas las edades que quieren bailar y no se atreven, háganlo, nunca es tarde, siempre se puede aprender algo nuevo, y aquí estamos, miren, toda la gente que estaba hoy día compitiendo; dan clases, comparten, entrenan, ustedes pueden llegar a esos lugares a poder aprender de cada uno de ellos”. Jazz representará a Chile en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style,que se realizará en Zúrich, Suiza.

    Dranzer, quién se lleva el segundo lugar, dió sus impresiones sobre lo vivido en la competencia: “Estoy muy agradecido de la energía de la gente, porque esta competencia la hacen las personas,Y yo lo que más quería hoy día, mi misión, más que ganar, más que demostrar algo, era pasarla bien con la gente”.

    Detrás de Jazz Monstarz está Jazmín Torres, bailarina y coreógrafa que ha desarrollado su carrera tanto dentro del circuito de competencias como en escenarios de alta exposición. En televisión alcanzó uno de sus primeros grandes hitos al ganar Rojo, el color del talento en 2019 y posteriormente obtuvo el segundo lugar en Aquí se Baila. Su historia con Red Bull Dance Your Style también ha sido de perseverancia: antes de coronarse campeona en 2025 y 2026, ya había participado en dos oportunidades intentando conseguir el título.

    Más sobre:Jazz MonstarzRed Bull Dance Your Style ChileMagazineMagazine Culto

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