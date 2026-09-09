Kast presenta proyecto para facilitar el acceso a la vivienda y llama al Congreso a respaldar la iniciativa

A primera hora de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de ley de Mercado de Capitales, la Casa Propia y el Ahorro, iniciativa que busca ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda.

Asimismo, con el objetivo de fomentar el ahorro, el proyecto apunta a reducir la carga financiera asociada a la compra de una vivienda, promoviendo tasas de interés más convenientes, plazos que permitan acceder a dividendos más bajos y mecanismos que faciliten reunir el pie requerido.

Entre las principales medidas de la iniciativa se encuentra la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), destinado a adquirir créditos hipotecarios originados por instituciones financieras.

Otro de los ejes del proyecto es la creación del Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), instrumento inspirado en el modelo del Ahorro Previsional Voluntario (APV). La iniciativa busca que las familias puedan abrir cuentas de ahorro destinadas a financiar el pie de su primera vivienda. Una vez que la persona alcance un determinado porcentaje de ahorro respecto del valor de la propiedad, el Estado entregará un complemento mediante una bonificación adicional, contribuyendo así a reunir el monto necesario para acceder a un crédito hipotecario.

Con todo, y como es habitual en este tipo de actividades, antes de la firma del proyecto el Presidente dirigió un breve discurso a los presentes.

Allí explicó que “si uno ahorra lo suficiente para avanzar con el pie, el Estado pone el resto. Si yo junto el 7% del 10% para el pie, el Estado me pone el 3%, siendo esto un gran incentivo y facilita mucho que las familias puedan postular a la vivienda propia”.

En su alocución, además, aprovechó de agradecer el trabajo de sus ministros y de destacar la presencia de algunos parlamentarios, haciendo hincapié en su expectativa de que este proyecto cuente con un amplio respaldo en el Congreso.

“Lo más importante es que los ministros puedan ir compartiendo con los distintos parlamentarios para ver qué cosas incluso se pueden mejorar. Siempre los proyectos se pueden mejorar con la colaboración y la discusión interna en las distintas comisiones”, dijo.

En esa línea, dirigiéndose a los legisladores, agregó: “Hay muchas cosas que nos pueden poner en distancia, pero con la certeza de que en esto va a haber un gran apoyo para la vivienda propia y para el ahorro de la vivienda, les agradezco la asistencia”.

“Espero que sea un buen debate legislativo, que podamos avanzar, porque esto también apunta a la comunidad, a la seguridad y al empleo. En la medida que comiencen las construcciones de vivienda, también va a mejorar el tema del empleo para nuestros compatriotas”, continuó.

“Estamos en una situación crítica, pero tenemos la esperanza de que lo que hemos realizado transversalmente con los distintos gobernadores a lo largo de Chile, con lo que estamos haciendo en el tema del nuevo empleo, con lo que vendrá en el tema de la reconstrucción en las zonas afectadas, en temas de infraestructura, que vamos a salir adelante. Es un momento difícil, pero si nos aplicamos todos y logramos coincidir en temas fundamentales, estoy seguro que vamos a tener un muy buen próximo año”, cerró el mandatario.