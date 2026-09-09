A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming
Los azulgrana juegan como locales por su debut en la Champions League.
Este miércoles continúan los cruces iniciales por la Champions League, donde Barcelona recibe a Feyenoord Rotterdam.
Los clubes se miden en el marco de la primera fecha de la fase de liga del campeonato europeo.
Cuándo juega Barcelona vs. Feyenoord
El partido de Barcelona contra Feyenoord es este miércoles 9 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord
El partido de Barcelona contra Feyenoord se transmite en el canal ESPN5.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, en el Plan Premium.
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