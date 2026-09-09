Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán

En esta foto de archivo del 12 de septiembre de 2001, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani (centro), encabeza un recorrido por el lugar del desastre del World Trade Center junto al gobernador de Nueva York, George Pataki (izquierda), y la senadora Hillary Clinton (demócrata por Nueva York). Foto: Archivo

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, y Rudy Giuliani se encuentran enfrentados previo a la ceremonia de conmemoración de los 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2021, que se realizará el viernes. Ello luego que el edil republicano que dirigía la ciudad en el momento de los ataques de Al Qaeda, menospreciara a Mamdani por su religión musulmana y dijera que debería ausentarse de la ceremonia.

En una entrevista concedida el fin de semana al medio de comunicación de derecha Newsmax, Giuliani dijo que “habiendo perdido amigos allí y estando muy unido a muchas de las familias, me ofende que venga”.

Giuliani fue alcalde de la ciudad de Nueva York desde 1994 hasta 2001. Se postuló sin éxito a la presidencia y, más recientemente, ha sido abogado y un firme aliado de Donald Trump.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Tras los atentados del 11-S, Giuliani fue ampliamente elogiado y considerado una figura unificadora por su respuesta estoica ante los ataques.

Por su parte, Mamdani confirmó el lunes que asistiría a la ceremonia principal y también a varios actos conmemorativos del 11-S el viernes, para solidarizar con las familias de los fallecidos y los servicios de emergencia, tal como hizo el año pasado antes de asumir el cargo.

“Me enorgullece ser el alcalde de esta ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país”, dijo. “Esta semana quiero centrarme en las familias que perdieron a sus seres queridos hace 25 años en el horrible atentado terrorista del 11 de septiembre, y también en los socorristas que hicieron todo lo posible”, añadió.

Los ataques fueron perpetrados por terroristas pertenecientes a Al Qaeda, que estrellaron aviones de pasajeros secuestrados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en el bajo Manhattan, el 11 de septiembre de 2001.

Dos piscinas con cascadas construidas sobre los cimientos de las torres y un museo del 11-S ubicado en la parte subterránea marcan ahora el lugar que fue bautizado como Zona Cero tras los atentados, y donde cada año los sobrevivientes y sus seres queridos leen los nombres de las casi 3.000 personas que murieron, en una solemne ceremonia a la que asisten líderes nacionales y locales.

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En la entrevista con Newsmax, le preguntaron a Giuliani si Mamdani debería faltar a la ceremonia. “Bueno, no hay duda de que debería”, respondió.

Además, Giuliani insultó y realizó comparaciones sin fundamento. Estableció paralelismos entre la fe de Mamdani y los secuestradores del 11-S que actuaban bajo las órdenes extremistas de Osama bin Laden, el militante yihadista y líder terrorista abatido por las fuerzas estadounidenses durante la administración Obama.

Comentó que los terroristas trajeron su oposición ideológica a Estados Unidos “en nombre de la religión musulmana” y “no la ocultaban como Mamdani intenta hacerlo”. También expresó su opinión de que el alcalde apoya la idea de que el islam debería ser la religión dominante.

En una entrevista con el diario The New York Times, Mamdani ya había hablado sobre cómo la reacción islamófoba que se gestó tras los atentados de 2001 convirtió el prejuicio antimusulmán en algo cotidiano para los musulmanes estadounidenses. “Fue ese día terrible el que, para muchos neoyorquinos, marcó el momento en que fueron estigmatizados como ‘diferentes’”, dijo el año pasado.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, llega al tribunal federal de distrito en Washington, el 15 de diciembre de 2023 para asistir a la audiencia de la demanda por difamación presentada en su contra. Foto: Archivo BONNIE CASH

La semana pasada, Mamdani emitió una orden ejecutiva que designa el 11-S como un “Día de Recuerdo y Servicio” anual oficial, el cual exige que la administración de la ciudad guarde un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales y afectadas por los ataques. Una segunda orden estableció un nuevo grupo de trabajo para reforzar la preparación de la ciudad ante emergencias.

The New York Times recordó que Giuliani se encontraba a dos manzanas de la primera torre cuando se derrumbó, y su cabeza y hombros quedaron cubiertos de ceniza del desastre mientras se unía a la multitud de personas que huían hacia el norte a través del Bajo Manhattan.

Mientras, Mamdani tenía 9 años y estaba en clase en su colegio de enseñanza básica del Upper West Side cuando ocurrieron los ataques. Ha hablado de los ataques como una experiencia que lo marcó profundamente durante su infancia.

Otras figuras destacadas, como el exgobernador de Nueva York, George Pataki, han manifestado su oposición a la asistencia de Mamdani a la ceremonia. Una petición iniciada por familiares de las víctimas del 11-S para que el alcalde no asista a la ceremonia anual ha reunido casi 100.000 firmas, según los partidarios de la iniciativa.

Entre las personalidades que se espera que asistan a las conmemoraciones del viernes se encuentran los expresidentes estadounidenses Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, y algunos otros exalcaldes de Nueva York.

La Casa Blanca ha dicho que Donald Trump no asistirá, pero se espera que conmemore el ataque del 11 de septiembre contra el Pentágono, en ese lugar cercano a Washington D.C., una decisión que también ha generado críticas.

Se espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, represente a la Casa Blanca en Nueva York.

Calidad del aire y cáncer

A la controversia se suma que Mamdani ordenó la publicación de más de 170.000 documentos sobre la calidad del aire en la llamada Zona Cero durante los meses posteriores a los ataques terroristas. Esto luego de años de opacidad en anteriores administraciones.

“Casi 25 años después, han muerto más personas a causa de enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que fallecieron ese mismo día (...) La gente enfermó porque los líderes en quienes confiaban mintieron y les dijeron que podían respirar aire tóxico sin peligro”, dijo.

En esta foto de archivo tomada el 10 de septiembre de 2001, un hombre con un extintor camina entre los escombros tras el derrumbe de la primera torre del World Trade Center en Nueva York. Foto: Archivo DOUG KANTER

Mamdani sostuvo que la alcaldía ha alcanzado un acuerdo relacionado con dos demandas entre la ciudad y la ONG 9/11 Health Watch, “poniendo fin a una batalla legal” que ha durado años y a las “restricciones que impedían a los neoyorquinos acceder a información” sobre la calidad del aire tras los ataques.

“Como parte de nuestro compromiso con una transparencia gubernamental que ha brillado por su ausencia durante demasiado tiempo, el Ayuntamiento se ha comprometido a invertir más de US$ 34 millones en la creación de un nuevo portal público que ofrezca información sobre la respuesta de nuestra ciudad ante el horrendo ataque”, ha indicado.

El alcalde explicó que los documentos “muestran que se detectó amianto en prácticamente todos los lugares donde los inspectores realizaron pruebas”.

Además, sostuvo que lo que se dio a conocer es la primera entrega y que en el transcurso de los próximos 12 meses se pondrán a disposición más, los que estarán a disposición de los ciudadanos.

Tras el colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, una nube de polvo tóxico, formada por elementos como asbesto, plomo o vidrio molido, cubrió la ciudad, provocando serios problemas de salud a largo plazo en miles de rescatistas, residentes y trabajadores que respiraron ese aire en los años posteriores.

La citada ONG, que demandó a la ciudad exigiendo transparencia y acceso a esos documentos públicos, apunta a que el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad ocultó unas 68 cajas con cerca de 340 mil páginas de documentos, si bien las autoridades locales alegaron que el personal descubrió los registros en 2025 durante la instalación de varias alfombras nuevas en su sede.

New York Mayor Zohran Mamdani released 170,000 records on post-9/11 air quality, settling lawsuits with 9/11 Health Watch and ending restrictions on public access to city documents pic.twitter.com/d1IHH0zKMq — Reuters (@Reuters) September 9, 2026

El número de sobrevivientes del 11-S que reciben ayuda por cáncer se ha triplicado aproximadamente en los últimos cinco años, según revela un análisis publicado este miércoles por el diario The Washington Post, a medida que se hace más evidente el impacto de la enfermedad.

En junio de 2021, 8.870 sobrevivientes recibieron ayuda para el tratamiento del cáncer, cifra que aumentó a 27.300 en 2026, detalló el periódico. Cerca de la mitad de los 54.000 sobrevivientes inscritos en el programa de salud reciben asistencia para el cáncer, frente al 35% de hace cinco años, agregó.