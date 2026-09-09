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    Fiscal Valencia y dichos del embajador Judd: “Esperamos que la investigación pueda llegar a responder preguntas como esa y otras más”

    El fiscal nacional además señaló que "esperemos que el fiscal termine su trabajo y él decidirá el momento en el que pueda ser pública esa información”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    29-05-2026 ANGEL VALENCIA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Durante la mañana de este miércoles, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a los dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien apuntó a organizaciones de izquierda como responsables de los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019.

    Consultado sobre si habría sido oportuno que dichos antecedentes fueran entregados a la Fiscalía, Valencia sostuvo que “a mí no me corresponde calificar las decisiones que toma un embajador de un país extranjero en el ámbito de sus atribuciones”.

    A su vez, recordó que “con mucha frecuencia recibimos cooperación de las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de delitos o incluso para extradiciones, como ustedes han visto en el último tiempo”.

    Asimismo, Valencia recordó que las causas relacionadas con los hechos de violencia y la quema del metro se reunieron en un sólo fiscal. “Las investigaciones que estaban vigentes las concentramos en un solo fiscal regional. Ese fiscal debía disponer de diligencias, pero como todas las investigaciones son investigaciones reservadas”, señaló.

    De igual forma, apuntó que “las causas que pudieron haber sido cerradas por falta de antecedentes, siempre se pueden abrir, reabrir y pueden incluso hasta juzgarse en la manera que no hayan transcurrido los plazos de prescripción”.

    En la misma línea, al ser consultado sobre si las palabras del embajador tienen asidero de acuerdo a las investigaciones realizadas, Valencia sostuvo que “yo no quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza. Precisamente, si encargamos, insisto, en virtud de lo que expone el Artículo 19 de nuestra ley orgánica, concentrar las investigaciones que aún estaban abiertas en un solo fiscal, es porque esperamos que esa investigación pueda llegar a responder preguntas como esa y otras más”.

    Finalmente apuntó que “aquí estamos llegando al punto en el que nos encontramos muchas veces en puntos de prensa como este, en que yo tengo que insistirle en que la investigación es reservada. Esperemos que el fiscal termine su trabajo y él decidirá el momento en el que pueda ser pública esa información”.

    Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau señaló que “sobre potencial información de inteligencia de un país extranjero que pudiera tener. Entiendo que se le está solicitando al embajador que la pueda poner a disposición”.

    “Lo que hay es lo que todo el mundo conoce. Yo no tengo acceso y no he tenido información de mayor detalle que vaya en la línea de lo que se ha planteado. Hay muchas personas que dicen cosas como esas. Pero aquí nos tenemos que atender a los datos duros. Y hoy estamos enfocados a lo policial, a lo penal, a la persecución, al delito”, agregó.

    Finalmente según señaló “Yo no soy quien para hacer un juicio de valor sobre un embajador de un país extranjero en Chile. Soy un humilde ministro de Seguridad”.

    Más sobre:EmbajadorEstados UnidosFiscal NacionalÁngel ValenciaEstallido Social

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