Hasta hace no mucho, Ezequiel Lavezzi era un futbolista de elite. Su recorrido avala esa consideración. Después de surgir en Estudiantes de Buenos Aires, dio el salto a San Lorenzo y, luego, a Europa. Se consagró en el Napoli y pasó más tarde al PSG. Su última aventura profesional lo cruzó con un chileno: fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Hebei Fortune, de China.

Su actualidad, sin embargo, es preocupante. El exdelantero sufre las consecuencias de la adicción a las drogas. En un homenaje que le realizó el Napoli fueron evidentes los signos que presentó como parte de ellas.

El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

En una entrevista para el canal de streaming Olga, en 2023 el exdelantero había hablado profundamente del problema que atraviesa y cómo intenta superarlo. Esa vez, también dejó imágenes preocupantes, que reflotaron producto de su reaparición.

“Mientras jugué, nunca hice cosas”, aclaró el exfutbolista en esa oportunidad. Sin embargo, explicó que las posibilidades económicas y el sitial de reconocimiento del que gozaba le fueron abriendo camino a las tentaciones. “Cuando te va bien, tienes todo al alcance”, graficó.

“Empezó por querer disfrutar de cosas que no me estaban haciendo tan bien. Yo soy todo mucho. A mí me cuesta. Fui a fondo”, insistió. El cuadro fue complicado por otro: “Sufrí ansiedad. Me la encontré de golpe. Por suerte tuve a mi familia y a gente muy linda que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar”, explicó, respecto del intento por superar la difícil situación que atraviesa.

[DEPORTES] "Les agradezco por todo el cariño que me dan": el "Pocho" Lavezzi fue homenajeado por el Napoli, desea "lo mejor para el club y la gente", y ahora quiere "estar en familia" y "ver crecer" a su hijo. https://t.co/K538yMAItL pic.twitter.com/QsrhdkhLFS — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 8, 2026

Un hito marcó el quiebre que su vida necesitaba: el nacimiento de su hijo, Tomás. “Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas. Ahí dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’”, expresó. “Se daba cuenta de cosas que me hicieron pensar que no le podía cagar la vida a mi hijo. Ahí me di cuenta de lo grande que estaba mi hijo”, profundizó.

Esa motivación le permitió adoptar una decisión trascendente. “Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que no tenía nada que ver con mi palo”, sostuvo.

La reacción

Lavezzi lucha por salir adelante. “Todo eso te lleva a darte cuenta cómo te fuiste equivocando en el camino y dices: ‘No quiero eso’”, añade, durante la entrevista. El comienzo de la rehabilitación fue fácil. “Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien”, especificó. Permaneció internado por un mes.

El exdelantero admite que aún no supera plenamente el problema. “Hoy sigue estando y sigo luchando, sigo en tratamiento para seguir mejorando”, afirmó. Una alusión futbolística le sirve para explicar su actualidad. “Perdimos tres finales y algunas de las que vengan. La cuarta o la quinta la tengo que ganar”, establece.

“Ahora me siento bien. Tengo un hijo nuevo, me cambió la vida. Ya no me quiero escapar, me quiero quedar con él”, dijo. “Tengo ganas de llevarlo al colegio, a la plaza, estar cerca para disfrutarlo y que él disfrute de su papá”, concluyó.