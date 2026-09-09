SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    Hasta hace no mucho, el transandino era un futbolista de elite. Jugó en grandes clubes y en China fue dirigido por Manuel Pellegrini. Sin embargo, la adicción a las drogas amenaza su vida y le deja notorias consecuencias.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Ezequiel Lavezzi ante Charles Aránguiz, en la final de la Copa América de 2015 (Foto: Photosport) Martin Thomas/Photosport

    Hasta hace no mucho, Ezequiel Lavezzi era un futbolista de elite. Su recorrido avala esa consideración. Después de surgir en Estudiantes de Buenos Aires, dio el salto a San Lorenzo y, luego, a Europa. Se consagró en el Napoli y pasó más tarde al PSG. Su última aventura profesional lo cruzó con un chileno: fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Hebei Fortune, de China.

    Su actualidad, sin embargo, es preocupante. El exdelantero sufre las consecuencias de la adicción a las drogas. En un homenaje que le realizó el Napoli fueron evidentes los signos que presentó como parte de ellas.

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    En una entrevista para el canal de streaming Olga, en 2023 el exdelantero había hablado profundamente del problema que atraviesa y cómo intenta superarlo. Esa vez, también dejó imágenes preocupantes, que reflotaron producto de su reaparición.

    “Mientras jugué, nunca hice cosas”, aclaró el exfutbolista en esa oportunidad. Sin embargo, explicó que las posibilidades económicas y el sitial de reconocimiento del que gozaba le fueron abriendo camino a las tentaciones. “Cuando te va bien, tienes todo al alcance”, graficó.

    “Empezó por querer disfrutar de cosas que no me estaban haciendo tan bien. Yo soy todo mucho. A mí me cuesta. Fui a fondo”, insistió. El cuadro fue complicado por otro: “Sufrí ansiedad. Me la encontré de golpe. Por suerte tuve a mi familia y a gente muy linda que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar”, explicó, respecto del intento por superar la difícil situación que atraviesa.

    Un hito marcó el quiebre que su vida necesitaba: el nacimiento de su hijo, Tomás. “Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas. Ahí dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’”, expresó. “Se daba cuenta de cosas que me hicieron pensar que no le podía cagar la vida a mi hijo. Ahí me di cuenta de lo grande que estaba mi hijo”, profundizó.

    Esa motivación le permitió adoptar una decisión trascendente. “Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que no tenía nada que ver con mi palo”, sostuvo.

    La reacción

    Lavezzi lucha por salir adelante. “Todo eso te lleva a darte cuenta cómo te fuiste equivocando en el camino y dices: ‘No quiero eso’”, añade, durante la entrevista. El comienzo de la rehabilitación fue fácil. “Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien”, especificó. Permaneció internado por un mes.

    El exdelantero admite que aún no supera plenamente el problema. “Hoy sigue estando y sigo luchando, sigo en tratamiento para seguir mejorando”, afirmó. Una alusión futbolística le sirve para explicar su actualidad. “Perdimos tres finales y algunas de las que vengan. La cuarta o la quinta la tengo que ganar”, establece.

    “Ahora me siento bien. Tengo un hijo nuevo, me cambió la vida. Ya no me quiero escapar, me quiero quedar con él”, dijo. “Tengo ganas de llevarlo al colegio, a la plaza, estar cerca para disfrutarlo y que él disfrute de su papá”, concluyó.

    Más sobre:Ezequiel LavezziLavezziArgentinaNapoliFútbolFútbol InternacionalLa RojaChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Su expertise en diplomacia no es muy profundo”: el duro comentario del senador Ossandón contra el embajador Judd

    “Tenemos a la vista un verano complejo”: Conaf reforzará sus equipos para activar medidas preventivas en 90 comunas prioritarias

    Exembajador Valdés critica a Judd y apunta a posición de Chile ante EE.UU.: “No quisiera ver al canciller debilitado”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Arrau y detención del exfiscal Vinko Fodich: “Es preocupante este tipo de casos (...) tenemos que atacarlos con decisión”

    Evita pasar por Rusia: China alcanza un hito clave en túneles ferroviarios en Asia Central

    Lo más leído

    1.
    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    2.
    “Provocó consternación”: prensa canadiense lamenta el gol que se perdió Alexis Sánchez en la caída del Montreal

    “Provocó consternación”: prensa canadiense lamenta el gol que se perdió Alexis Sánchez en la caída del Montreal

    3.
    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    4.
    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    5.
    El millonario premio que ingresa el Betis de Manuel Pellegrini tras su exitoso retorno a la Champions League

    El millonario premio que ingresa el Betis de Manuel Pellegrini tras su exitoso retorno a la Champions League

    6.
    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 10 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 10 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    “Su expertise en diplomacia no es muy profundo”: el duro comentario del senador Ossandón contra el embajador Judd
    Chile

    “Su expertise en diplomacia no es muy profundo”: el duro comentario del senador Ossandón contra el embajador Judd

    “Tenemos a la vista un verano complejo”: Conaf reforzará sus equipos para activar medidas preventivas en 90 comunas prioritarias

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Expertos también aplican fuerte recorte a proyección del PIB 2026, pero esperan crecimiento de 2,9% el próximo año
    Negocios

    Expertos también aplican fuerte recorte a proyección del PIB 2026, pero esperan crecimiento de 2,9% el próximo año

    Trump anticipa que el petróleo bajará recién después de las elecciones de medio término

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy
    Tendencias

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova
    El Deportivo

    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    Para qué te traje: el increíble gol que se perdió Alexis Sánchez en el Montreal

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990
    Tecnología

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato
    Cultura y entretención

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    Evita pasar por Rusia: China alcanza un hito clave en túneles ferroviarios en Asia Central
    Mundo

    Evita pasar por Rusia: China alcanza un hito clave en túneles ferroviarios en Asia Central

    Trump asegura que la guerra en Irán acabará “justo después” de las elecciones de noviembre en Estados Unidos

    Irán condena los ataques de Estados Unidos y asegura que responderá de manera “decisiva” en “legítima defensa”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor