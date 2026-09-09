Director de Junaeb en comisión investigadora del Programa de Alimentación Escolar: “No estamos para pagar raciones que no se sirven”

En la sala 408 del Congreso Nacional, se llevó a cabo la primera sesión de la comisión especial investigadora (CEI) sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dependiente del Ministerio de Educación.

La instancia legislativa de la Cámara de Diputados, tiene por objetivo recabar antecedentes sobre los mecanismos de supervisión, control, licitación, adjudicación, ejecución y pago del PAE durante el período de 2019 a 2024 .

El director de la Junaeb, Fernando Peña, fue el primer expositor de la comisión y en su presentación detalló los antecedentes que motivaron las investigaciones en el servicio. “No son un par de años, son décadas de hechos, de cuestionamientos y de situaciones que se arrastran y que merecen ser aclaradas”, señaló.

En concreto, la autoridad señaló que entre 2019 y 2024 se invirtieron “cerca de 3,8 billones de pesos en distintas licitaciones. La más onerosa es la del año 2023 por (...) el efecto de la pandemia en la normalización de las clases y la reposición del servicio de alimentación”.

En contexto, esta comisión surge tras los resultados revelados por Junaeb tras una auditoría interna y por otros informes de auditoría de la Contraloría.

Los antecedentes expuestos se centran en el contrato con la empresa Soser S.A. en la Región de O’Higgins. Según la auditoría de Contraloría, Junaeb pagó en 2022 más de $3.554 millones a la empresa para la entrega de 796.043 raciones de “once nivel básica”, de las cuáles finalmente solo se entregaron 284 a diversos establecimientos educacionales.

Por otro lado, la auditoría interna de Junaeb de este 2026 informó que durante el 2023 “el valor pagado por cada ración superó los $8.000, cifra que excede ostensiblemente los montos habituales del organismo y afecta directamente los recursos públicos destinados a la alimentación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad″.

El director de la Junaeb, Fernando Peña.

El director de la Junaeb denunció irregularidades en el proceso de licitación del PAE en la Región de O’Higgins, incluso señaló que el contrato habría sido “manipulado y fue modificado deliberadamente para beneficiar una actuación o una situación que está en la periferia y al borde de lo legal”.

“En ningún caso estamos disponibles para pagar raciones o servicios que no se sirven, que es lo que básicamente ocurrió en la Región de O’Higgins con esta empresa”, indicó.

En detalle, señaló que en 2021 se suscribieron contratos por 296.000 raciones de once, lo que creció exponencialmente hacia 2023, donde se suscribieron 736.000 raciones de un servicio que se ofrece “de manera esporádica” por la Junaeb.

“En un año normal nosotros jamás proyectamos esa cantidad de onces, eso ya es muy extraño y se pagaron a los $6.500 (por ración) que le permitió a la empresa adjudicarse esa licitación”, indicó.

El director señaló que esa licitación permitió pagar en la Región de O’Higgins $758 millones en 2021, cifra que aumentó en los años siguientes. “Si suman todos los desembolsos que Junaeb hizo por estas onces proyectadas a ese valor, que después se fue corrigiendo y que terminó en el año 2023 en $8.680 la once”, permitió que se pagaran $14.363 millones a Soser.

“ Y lo peor de todo, es que ninguna once se sirvió”, acusó, asegurando que “no existe razón” para ese aumento de raciones.

Una vez finalizada su exposición en la comisión, el director entregó declaraciones a la prensa donde aseguró que están “realizando varios procesos de auditoría internos, otro lo está liderando Contraloría y todos esos procesos de auditoría buscan ver el alcance de aspectos técnicos como las bandas de precios”.

Peña señaló que en la licitación de 2020 analizaron que, “al eliminarse las bandas de precios permitió que la empresa investigada presentara un valor de almuerzo muy bajo, algunos de esos valores bordeados a los $300, y un valor de once muy alto, de más de $8.000 en el año 2023″.