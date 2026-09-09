Detienen a exfiscal Vinko Fodich y tres funcionarios de la PDI en investigación de la Fiscalía Supraterritorial

El abogado Vinko Fodich, exfiscal y otrora funcionario de gobierno, fue detenido este miércoles en el marco de una investigación de la Fiscalía Supraterritorial.

El ente persecutor informó que realizan diversos operativos en la Región Metropolitana en el marco de una indagatoria sobre secuestros extorsivos y asociación criminal, entre otros delitos.

Las diligencias continúan y, hasta este mediodía, se contabilizaban en total siete imputados detenidos.

Entre ellos figuran tres funcionarios de la Policía de Investigaciones, dos oficiales que se desempeñaban en la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y un agente policial.

El Departamento Quinto de Asuntos Internos de la PDI denunció y abrió el proceso administrativo por eventuales irregularidades que llevaron a que la Fiscalía Supraterritorial investigara.

También figura entre los detenidos Luis Moraga Parisi, primo del economista y líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi.

Quién es Vinko Fodich

Vinko Fodich fue parte del equipo penal que defendió al actual diputado y excarabinero Sebastián Zamora en el caso Pío Nono.

Durante ese proceso, el abogado no pudo asistir a una audiencia con su representado porque fue formalizado por manejar en estado de ebriedad.

En el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue jefe de la División de Control y Sanción del Ministerio del Interior.

El abogado de la Universidad de Valparaíso fue fiscal adjunto de Curicó y fiscal jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina.

Actualmente es socio del estudio jurídico PFV Abogados, junto al exfiscal Alejandro Peña y José Antonio Villalobos.