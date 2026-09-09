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    Política

    Cámara aprueba por unanimidad informe de comisión mixta por extensión del período de flagrancia y despacha proyecto a ley

    La iniciativa aumenta el plazo de 12 a 24 horas, además de conferir facultades autónomas a las policías para desarrollar labores investigativas sin autorización de un fiscal.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    Tras su aprobación la tarde del martes en el Senado, esta jornada la Cámara de Diputados votó el informe de la comisión mixta que despejó las divergencias en la iniciativa que busca extender el período de flagrancia.

    La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad lo estipulado en la comisión por 125 votos a favor.

    Así el proyecto se convierte en la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) en ser despachada a ley desde el parlamento.

    La iniciativa surgió en 2023 por parte de senadores de Renovación Nacional, entre los que se incluye el actual ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot.

    Contempla aumentar el plazo de la hipótesis de flagrancia de 12 a 24 horas. Además, le confiere facultades autónomas a las policías para desarrollar labores investigativas, incluyendo la recopilación de pruebas y toma de declaraciones, sin autorización de un fiscal.

    En el caso de las autoridades marítimas el plazo se extendió a 48 horas, al considerarse durante su tramitación que los traslados de embarcaciones son más lentos.

    Tras su aprobación y en su cuenta de X, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que “se dio un paso importante (...). Esto permitirá a nuestras policías contar con más tiempo para investigar, actuar y poner a disposición de la justicia a quienes cometen delitos”.

    Luego añadió: “Cuando se trata de seguridad, los acuerdos importan. Por eso, valoro la disposición de parlamentarios de todos los sectores para avanzar con rapidez en una medida que entrega más herramientas para combatir la delincuencia y proteger a las familias chilenas”.

    “La seguridad de los chilenos no puede esperar”, cerró.

    La discusión en la Cámara

    Durante la discusión parlamentaria, en general existió valoración tanto en el oficialismo como en la oposición sobre el proyecto.

    El diputado miembro de la comisión de Seguridad, Raúl Leiva (PS), destacó los acuerdos alcanzados en la comisión mixta y la disposición al diálogo por parte del ministro Rabat.

    “Este proyecto de ley entrega facultades y herramientas fundamentales a las policías en las primeras diligencias de un procedimiento. Esto va a permitir que las policías puedan, de manera autónoma, desarrollar las primeras diligencias de cualquier delito para no siempre depender de las instrucciones particulares de un fiscal. Esto agiliza los procedimientos y obviamente mejora el desarrollo de la tramitación”, resaltó.

    Desde el Partido Republicano, el parlamentario José Carlos Meza remarcó que actualmente tanto las policías como el Ministerio Público reciben más denuncias de las que pueden procesar en un tiempo razonable.

    “Pasar de 12 a 24 horas la hipótesis de flagrancia le entrega un tiempo de reacción a nuestras policías, a nuestros carabineros, a la PDI, bueno, y a otras policías que quedan incluidas en este proyecto como auxiliares, mucho más acorde con la realidad actual”, destacó.

    La gremialista Flor Weisse remarcó que el aumento del período “es una necesidad, es un imperativo, diría yo, para los chilenos, para nuestro país”.

    “También me parece que es fundamental asegurar que la extensión de este plazo de flagrancia no se interprete como una forma expansiva o arbitraria en desmedro del debido proceso. El debido proceso siempre tiene que mantenerse la eficacia de estas normas. Dependerá también de la supervisión rigurosa por parte del Ministerio Público y del posterior control de detención ante los jueces de garantía”, señaló.

    Mientras tanto, el diputado José Montalva (PPD) remarcó que en la actuación de las policías en flagrancia se juega “el 80% de la seguridad cuando hay una respuesta del Estado eficiente, cuando hay capacidad de posteriormente ponerlo a disposición de la justicia con buena prueba, cuando a la ciudadanía se le da una señal de respuesta rápida del Estado”.

    Aunque destacó el aumento del plazo, también llamó a que exista una actualización en los procedimientos policiales: “Hay que entregarle más herramientas tecnológicas, una coordinación. Tenemos hoy día la capacidad de perseguir a un delincuente en tiempo real, prácticamente los municipios se han fortalecido con cámaras, pero también con capacidad de funcionarios y tecnología que están a disposición de la seguridad”.

    Más sobre:SeguridadACOTFlagranciaCámara de Diputados

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