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    Inti Illimani Histórico lanza en vinilo su nuevo álbum en vivo

    “Un día u otro, todos seremos felices”, ya se encuentra disponible en las principales disquerías del país en formato vinilo de 180 gramos.

    Por 
    Equipo de Culto

    “Un día u otro, todos seremos felices” es el nuevo álbum en vivo de Inti Illimani Histórico, una obra que nace del reencuentro musical y humano de algunos de los integrantes y colaboradores que han marcado la extensa trayectoria de una de las agrupaciones fundamentales de la música popular chilena.

    La reciente producción reúne diez canciones que recorren parte esencial del vasto repertorio de Inti Illimani, incluyendo composiciones vinculadas a Horacio Salinas, José Seves y Horacio Durán, junto a una formación especialmente convocada para este encuentro.

    El registro fue realizado el 27 de diciembre de 2025, durante un concierto en el Teatro Municipal de Viña del Mar, instancia que reunió a integrantes y músicos que, en distintos momentos, han dejado una huella significativa en la historia del conjunto.

    “El disco nació de la necesidad de un reencuentro y también de revisar un poco, muy libremente, aquellas canciones del patrimonio del repertorio del Inti Illimani, que están ahí, colgadas, pegadas a un muro invisible, en una especie de vida atemporal. Pasan los años y están siempre ahí esas melodías, siempre, esos mensajes, como si hubieran sido escritos antes de ayer”, explica Horacio Salinas, director musical de la agrupación.

    Salinas define el nuevo álbum como una suerte de recorrido por diferentes momentos de la trayectoria musical del conjunto: “es un disco un poco antológico. Una antología de una parte del repertorio del conjunto, donde hay canciones que aprendimos hace más de cincuenta años atrás, melodías que hicimos hace cuarenta años”.

    Entre las obras que forman parte de este registro se encuentra “Cueca de la ausencia”, canción relacionada con el impacto del regreso a Chile después del exilio y con la distancia entre el país imaginado y aquel que los músicos encontraron al retornar a comienzos de los años noventa.

    El álbum también recupera piezas como “Tacacoma” y “Ángelo”, obras que expresan el permanente interés de Inti Illimani por las tradiciones musicales de Chile, América Latina y otras culturas del mundo.

    Para Salinas, esa relación con la tradición no significa reproducirla de manera estática, sino mantenerla viva y en permanente transformación: “lo importante de la tradición no es adorar la ceniza, sino transmitir el fuego. Eso es lo que a nosotros nos interesa”.

    Esa concepción atraviesa buena parte del trabajo de Inti Illimani: una música que recoge elementos de distintas tradiciones y los transforma desde una mirada propia, construyendo aquello que el propio Salinas ha definido como un “folclor imaginario”.

    El título del álbum proviene de unos versos del poeta chileno Jorge Teillier, nacido en Lautaro, la misma ciudad de origen de Horacio Salinas. La frase apareció casualmente ante Salinas durante una visita a Lautaro, escrita con plumón blanco sobre el vidrio de un café. Se trataba de un fragmento del poema Edad de oro: “Un día u otro, todos seremos felices. Yo estaré libre de mi sombra y mi nombre”.

    La frase quedó resonando en el músico y terminó dando nombre al nuevo disco: “esto tiene que ver un poco con la nostalgia del futuro, que es una de las cosas que pregonaba Jorge Teillier. Y yo, como lautarino, también tiendo mucho a tener esa nostalgia; esa nostalgia que tiene que ver con aquello que no nos ha sucedido, pero nos debiera haber pasado”.

    Así, el título funciona en el disco como una declaración poética que conecta memoria, futuro, territorio y música. Curiosamente, la grabación del álbum no formaba parte de los planes iniciales de la agrupación. Fue durante el concierto realizado en Viña del Mar cuando Salinas percibió que se había producido una conexión musical particularmente especial entre los músicos.

    La decisión permitió conservar un momento único de esa reunión musical y convertirlo en un nuevo capítulo de la extensa discografía de Inti Illimani Histórico. “Un día u otro, todos seremos felices” llega al público en formato vinilo, reivindicando también el valor del disco como objeto físico.

    La edición busca dialogar tanto con quienes han acompañado la trayectoria de Inti Illimani desde sus primeros registros como con nuevas generaciones de oyentes y coleccionistas.

    Más sobre:Inti Illimani HistóricoUn día u otro, todos seremos felices”ViniloMúsicaMúsica Culto

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