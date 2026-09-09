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    “Surprise and shine”: revisa todas las novedades del evento de Apple 2026

    A las 14:00 comenzó el esperando evento donde -finalmente- se confirmó el lanzamiento del primer teléfono plegable de Apple, marcando un hito para la compañía, además de otros anuncios.

    Evento de Apple 2026: los últimos anuncios y novedades de la marca. Tecnología / La Tercera

    Este miércoles, Apple realizó su tradicional presentación de septiembre. Así, a las 14:00 y bajo el lema “Surprise and shine”-traducido como “Sorpresas listas para brillar”-, la empresa dio a conocer todas sus novedades para lo que queda del año.

    La expectativas no estaban puestas solamente en los anuncios tecnológicos -aunque se esperaba, y luego se confirmó, el hito de su primer teléfono plegable-, sino que también fue el debut de John Ternus como director ejecutivo. Esto tras reemplazar a Tim Cook, quien dejó el cargo a inicios de este mes y quien tuvo una breve aparición al inicio del evento.

    Así fue el evento de Apple 2026:

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    El dispositivo combina un diseño de pasaporte con multitarea similar a la del iPad y compatibilidad con Apple Pencil. Según el anuncio oficial de Apple, las versiones de mayor almacenamiento superarán los $4 millones.

    Lee más en esta nota.

    Todo lo que debe saber del Apple Watch Ultra 4

    El nuevo reloj anunciado por Apple incorpora el chip S11, mediciones cardíacas cada cinco segundos y hasta 50 horas de autonomía en uso cotidiano. También sumará herramientas de inteligencia artificial para resumir conversaciones.

    Revisa los detalles en esta nota.

    Se confirma: presentan el iPhone Duo, el primer plegable de Apple

    Tal como se había anticipado, y como muchos esperaban, Ternus realizó el anuncio del primer ejemplar de esta línea, marcando un hito para la compañía.

    iPhone Duo, el primer plegable de Apple. @theapplehub

    Su tamaño, afirman, es comparable al de un pasaporte y cuenta con una bisagra al medio de la pantalla y bandas magnéticas para asegurar un mayor control y fluidez al abrir y cerrarlo. El iPhone Duo -refuerzan- está diseñado para poder usarlo con una sola mano, prometiendo una continuidad de imagen perfecta en la pantalla y sin cortes visuales.

    iPhone Duo, el primer plegable de Apple. @theapplehub

    Este plegable estará disponible en dos colores: Star White y Night Sky, además es resistente al polvo y al agua. Y también se puede usar de forma horizontal, vertical o con pantalla dividida.

    Desplegado, la pantalla alcanza 7,6 pulgadas, siendo un 50% más largo que el actual iPhone 18 Pro Max. Además, se incorpora compatibilidad con el Apple Pencil.

    El dispositivo también integra Touch ID en el botón lateral, además del Face ID, y añade la opción de desbloqueo rápido mediante el Apple Watch.

    En cuanto al rendimiento, cuenta con un sistema de doble batería, lo que permitirá una duración de hasta 31 horas de uso continuo combinando ambas pantallas y 44 horas si se utiliza solo la pantalla externa. Además, garantiza un rendimiento de 24 horas por carga.

    La cámara, en tanto, mantendrá la tecnología del 18 Pro: 48 MP en su cámara principal.

    El precio ascenderá a $1.999 dólares y estará disponible desde el 23 de octubre.

    Todo lo que debes saber de los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

    Los nuevos teléfonos incorporan el chip A20 Pro, controles manuales de fotografía y un sistema para comprobar modificaciones en las imágenes. Sus precios parten en US$1.199 y US$1.299, respectivamente, con ventas desde el 18 de septiembre en algunos mercados.

    Más detalles en esta nota.

    Presentan Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4

    Los nuevos modelos vienen con un enfoque claro en salud y bienestar en la rutina del día a día. Contará con un nuevo sistema de detección de salud y registrará los datos de frecuencia cardíaca cada 5 segundos.

    También presentaron una nueva función Audio Intelligence, que incluye Sound Recognition que reconoce sonidos del ambiente; Live Rewind, podrás acceder a una versión transcrita de lo que otra persona acaba de decir hace segundos. Otra función es Recaps, resúmenes y puntos claves de conversaciones. Aclaran que estas funciones no quedan grabadas ni almacenadas.

    ¿Los precios? El Ultra 4 estará a $799 dólares y el Apple Watch Series 12 a $399 dólares. Estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

    Anuncian los AirPods 5

    Prometen un sonido más enriquecido, con mejor cancelación de ruido -50% más reducción de ruido que su antecesor-, y mayor facilidad para cambiar modos. Con Siri IA podrás acceder a conversaciones, también sigue la tendencia de traducción en tiempo real.

    Una batería de mayor capacidad -hasta 5 horas con modo de cancelación de ruido activado- y cargador inámbrico, entre sus novedades.

    Estarán a $129 dólares, el mismo precio que su versión anterior, y a $149 dólares con carga inalámbrica.

    Baterías más duraderas y mejoras en las cámaras

    El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max prometen una mayor durabilidad de la batería -este último podría alcanzar hasta 45 horas de duración con una sola carga-, además de una carga más expedita. De hecho, el iPhone 18 Pro puede cargarse hasta un 50% en solo 15 minutos.

    Por otro lado, la cámara trasera será de 48 MP y tendrá una nueva función de apertura en los lentes, que se adapta automáticamente dependiendo la luz en el que se tomará la foto. Además, el time lapse ahora se podrá grabar en 4K y habrá mejoras en la grabación de audio en los videos.

    Evolución de Siri AI

    Entre las novedades destacan una mayor personalización y un innovador modo cámara que permite a Siri analizar el entorno en tiempo real, hacer preguntas o comandos para interactuar con otras aplicaciones.

    Expressive voices, otras de las novedades incorporadas, que permite ajustar la voz y dictar de forma más sencilla, según la compañía. Esta herramienta estará disponible en 16 idiomas.

    Presentan los iPhone 18 Pro

    Con una breve aparición de Tim Cook, dando pie a la presentación de John Ternus, lanzan los iPhone 18 Pro. Con nuevos colores -negro, silver, glacier y burgundy-, también promete tener mejoras en la Apple Intelligence que se conectará con Siri AI. Además vendrá con el chip A20 Pro -el “el chip más rápido jamás integrado en un iPhone”, según Ternus-.

    ¿Los precios? iPhone 18 Pro de 256 GB será de US$1.199 y del iPhone 18 Pro Max de 256 GB será de US$1.299.

    Comienza el Apple Event 2026

    El críptico mensaje de Ternus a la espera del inicio del evento

    Nuevos Apple Watch y AirPods también entre los posibles anuncios

    La renovación del catálogo incluiría los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4. Las novedades podrían estar enfocadas en el rendimiento, el monitoreo de la salud y la incorporación de un nuevo procesador.

    iPhone 18 Pro: una renovación con posible alza de precios

    También se espera la presentación de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, con mejoras en procesamiento, cámaras y autonomía.

    Los reportes apuntan a una posible alza de los precios, aunque todavía no existe un precio oficial, algo que ya había adelantado Tim Cook cuando todavía era director ejecutivo.

    El primer iPhone plegable concentra las miradas

    La mayor expectativa está puesta en el posible debut del primer iPhone con pantalla plegable. Las filtraciones apuntan a un diseño tipo libro: un teléfono que se abre para ofrecer una superficie de pantalla más amplia.

    Entre los nombres que circulan aparece iPhone Duo, aunque su denominación comercial sigue pendiente de confirmación. También se anticipa un precio elevado.

    Lee también:

    Más sobre:AppleJohn TernusSurprise and ShineSorpresas listas para brillarApple Event 2026Evento de Apple 2026iPhone plegableiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxApple WatchApple Watch Series 12Relojes inteligentesTecnologíaNovedades tecnologíaLa Tercera

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