“Surprise and shine”: revisa todas las novedades del evento de Apple 2026

Se confirma: presentan el iPhone Duo, el primer plegable de Apple

Tal como se había anticipado, y como muchos esperaban, Ternus realizó el anuncio del primer ejemplar de esta línea, marcando un hito para la compañía.

iPhone Duo, el primer plegable de Apple. @theapplehub

Su tamaño, afirman, es comparable al de un pasaporte y cuenta con una bisagra al medio de la pantalla y bandas magnéticas para asegurar un mayor control y fluidez al abrir y cerrarlo. El iPhone Duo -refuerzan- está diseñado para poder usarlo con una sola mano, prometiendo una continuidad de imagen perfecta en la pantalla y sin cortes visuales.

iPhone Duo, el primer plegable de Apple. @theapplehub

Este plegable estará disponible en dos colores: Star White y Night Sky, además es resistente al polvo y al agua. Y también se puede usar de forma horizontal, vertical o con pantalla dividida.

Desplegado, la pantalla alcanza 7,6 pulgadas, siendo un 50% más largo que el actual iPhone 18 Pro Max. Además, se incorpora compatibilidad con el Apple Pencil.

El dispositivo también integra Touch ID en el botón lateral, además del Face ID, y añade la opción de desbloqueo rápido mediante el Apple Watch.

En cuanto al rendimiento, cuenta con un sistema de doble batería, lo que permitirá una duración de hasta 31 horas de uso continuo combinando ambas pantallas y 44 horas si se utiliza solo la pantalla externa. Además, garantiza un rendimiento de 24 horas por carga.

La cámara, en tanto, mantendrá la tecnología del 18 Pro: 48 MP en su cámara principal.

El precio ascenderá a $1.999 dólares y estará disponible desde el 23 de octubre.